Majte v kúpeľni ako v trópoch

Častý problém v našich kúpeľniach však je, že nemajú žiadne vetranie, či aspoň malé okienko. Aj keď býva prevažne orientované na sever, kde je prístup svetla ešte často obmedzený matným sklom. Napriek tomu aj v malej kúpeľni s malým okienkom sa dá pomocou rastlín vytvoriť príjemná relaxačná zóna. Pritom vôbec nie je nutné, aby ste ich tam mali veľa. Dôležitá je správna voľba druhu a dostatočná starostlivosť.

Slezinník hniezdovitý (Asplenium nidus)

Je to rastlina vhodná do teplého a vlhkejšieho prostredia, pričom treba dbať na vhodnú teplotu substrátu. Ak ju pestujete na chladnom a suchom mieste, reaguje na to žltnutím listov a neskôr rastlina hynie. Neznáša chlad a prievan. Od marca do augusta ju polievajte vlažnou a mäkkou vodou do misky pod črepníkom. V zime zálievku znížte na minimum. Ak je črepník malý, na jar rastlinu presaďte.

Adiant klinolisý (Adianthum cuneatum)

Pestuje sa na ťažko zaplniteľných miestach v byte, lebo znesie chladnejšie aj horšie svetelné podmienky. Hoci nemá špeciálne požiadavky na teplo, vyhovuje mu vysoká teplota substrátu. Optimálna vlhkosť vzduchu pri pestovaní je 60 %. Veľmi citlivý je na suchý vzduch a výkyvy vlhkosti substrátu. Uprednostňuje menšie črepníky. Polievajte ho mäkkou vodou aspoň dvakrát týždenne, hnojte len raz mesačne nízkou koncentráciou hnojiva. Rastlinu presádzajte až vtedy, keď jej korene prerastú substrát. Použite špeciálnu zeminu na paprade.

Nefrolepka vznešená (Nephrolepis exaltata)

Táto rastlina nie je náročná na pestovanie. Vyžaduje vysokú vlhkosť vzduchu a stanovište s dostatočne rozptýleným svetlom, toleruje aj polotieň. Aby pôsobila stále atraktívne, pravidelne jej odstraňujte hnedé alebo poprehýbané listy. V lete ju svedomito polievajte, lebo potrebuje veľa vody. Pri jej nedostatku dochádza k hnednutiu listov. Ak neviete odhadnúť správnu dávku zálievky, môžete črepník s papraďou vložiť do nádoby s vodou, kým substrát nenasiakne. Potom črepník preneste na miesto.

Dracéna lemovaná (Dracaena marginata)

V obchodných centrách sa predávajú rôzne druhy, ale najznámejšia je dracena lemovaná. Rastlina sa otáča za svetlom, preto jej zvoľte svetlejšie miesto a priebežne ju otáčajte. S polievaním buďte opatrní, lebo korene môžu začať hniť. V zimnom období substrát nechajte obschnúť, až potom rastlinu polejte. Znáša aj tienisté miesta, ale nie dlhodobo, lebo po čase jej listy strácajú zdravú sýtozelenú farbu. Počas rastu udržujte pôdu stále vlhkú. Pri odrezaní vrcholu sa vytvoria bočné výhonky. Spodné listy postupne odumierajú a nové zase dorastajú. Hodí sa do priestrannejších kúpeľní.

Dracéna deremská 'White Stripe' (Dracaeana deremensis)

Vyniká farebnosťou listov, preto je ideálna na okenný parapet. Čím viac svetla má, tým výraznejšia je kresba a okrajové sfarbenie. Odumreté spodné listy opatrne odstraňujte, tým sa zachová zdravý vzhľad rastliny. Ideálna je do malých priestorov.

Figovník lesklý 'Starlight' (Ficus benjamina)

Panašované formy fikusov sú určené na pestovanie vo svetlých miestnostiach s rozptýleným svetlom. Jeho krovitá forma dorastá do výšky aj dvoch metrov, preto na svoj rast potrebuje priestor. Na udržanie panašovania je nevyhnutné dobré svetlo. Príliš tmavé stanovište v zime zapríčiňuje opadávanie listov. Veľké rastliny prihnojujte každý týždeň hnojivom na zelené rastliny. Počas celého roka substrát udržiavajte rovnomerne vlhký, čím predídete zamokreniu aj vyschnutiu. Vyššie teploty znesie, iba ak má vyššiu vlhkosť vzduchu. Pravidelné umývanie listov má priaznivý účinok na rast.

Krídelnica krétska 'Roeweri' (Pteris cretica)

Obľubu pestovateľov si táto rastlina získala skromnými požiadavkami a zaujímavým vzhľadom. Uskromní sa polotieňom, neznáša priame slnko. Vyžaduje zvýšenú vlhkosť vzduchu, preto si aj v kúpeľni nájde svoje miesto. Každý rok na jar ju treba presadiť do substrátu na paprade, kde môžete dodať trochu kyslej rašeliny alebo kompostovanej kôry ihličnanov.

Zamiokulkas (Zamioculcas zamiifolia)

Dlhé lesklé listy vyrastajúce z podzemka sú okrasou celej rastliny. Keď ju umiestnite na tmavšie miesto, potrebuje menej vody. Najlepšie sa jej darí na západne orientovanej strane. Pri zvýšenej vzdušnej vlhkosti znesie aj krátke obdobie sucha. Pri nadmernej zálievke žltnú listy, neskôr hnijú korene a rastlina odumiera. Rastie veľmi rýchlo, každý rok vytvorí pár nových listov, preto potrebuje stabilný veľký črepník.

Tilandsia modrá (Tillandsia cyanea)

Kvety majú od červenej až po ružovú farbu a kvitnú niekoľko týždňov. Rastlina potrebuje svetlé stanovište s vysokou vzdušnou vlhkosťou, ale bez priameho slnka. Substrát by mal byť stále vlhký, nadbytok vody treba z podmisky vylievať. Pôsobivé kvety spestria každý chladný kút v kúpeľni. Obdobie kvitnutia sa predĺži, ak budete pravidelne odstraňovať odkvitnuté kvety.

Tip Záhradkára

Ak nemáte v kúpeľni ani malé okienko, je pravdepodobné, že rastliny tam budú iba živoriť. Vtedy sa treba postarať o doplnkové osvetlenie pomocou špeciálneho svietidla. Závesnú alebo bodovú lampu umiestnite priamo nad rastlinu. Najlepšie je napojiť ju na časový spínač, ktorý zabezpečí pravidelné zapínanie a vypínanie dodatočného osvetlenia.

Správna starostlivosť:

– pravidelne odstraňovať prach z listov rastlín, aby sa im neupchali prieduchy,

– polievať podľa potreby, aby koreňový bal nevyschol,

– vylievať prebytočnú vodu z podmisky,

– kontrolovať zdravotný stav.

Rastliny do kúpeľne:

guzmánia (Guzmania)

potosovec (Rhaphidophora)

vrízea (Vriesea)

bambus izbový (Pogonatherum)

neoregélia (Neoregelia)

lišajovec (Phalaenospis)

dendróbium (Dendrobium)

parohovec obyčajný (Platycerium bifurcatum)

asparágus kosákovitý (Asparagus falcatus)

šachor papyrusový (Cyperus papyrus)