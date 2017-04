7 nezničiteľných izboviek pre začiatočníkov. Tieto vám určite prežijú

Túžite po rastlinkách vo vašom domove, ale vaše predošlé pokusy nedopadli dobre? Nehádžte flintu do žita! Vybrali sme pre vás 7 druhov rastliniek, ktoré nie sú náročné na starostlivosť a vy môžete chvíľami pokojne zabudnúť na to, že ich máte. Ak sa vám to už stalo, tak neváhajte a inšpirujte sa.