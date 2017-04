Čo je to kokedama?

Ako vznikla kokedama?

Tento spôsob pestovania vznikol v Japonsku a slová Ko Key Da Ma v preklade znamenajú machová guľa. Vychádza z pestovania bonsajov. Pôvodne sa bonsaj vytiahol z nádoby a jeho koreňový bal sa nechal zarásť machom. Dalo by sa povedať, že je to bonsaj pre pohodlnejších alebo netrpezlivých pestovateľov.

Kokedamu si dokáže vyrobiť každý a nie je náročná ani na starostlivosť. Uplatní sa zavesená v priestore alebo položená na miske. V oboch prípadoch ozvláštni interiér a navodí atmosféru Orientu. Pozrite si našu galériu s kokedama inšpiráciami.

Vhodné druhy rastlín

Najvhodnejšie na výrobu kokedamy sú vlhkomilné rastliny, ktorým prítomnosť ílu nevadí, napríklad paprade. Okrem nich môžete použiť aloe, asplenium, citrusy, cykas, monsteru, nolinu, parohovec, antúrium, asparágus, Ficus retusa známy ako Ginseng, myrtu, olivovník, vavrín, ibištek, tučnolist, sukulenty a niektoré bylinky. Reštartujeme izbové rastliny

Správna zmes substrátu

Substrát sa vyrába zmiešaním viacerých prímesí. Potrebný je čierny ílovitý substrát ketotsuchi. Je to mazľavá hmota, ktorá dobre drží vodu a tvar. Je dôležitá na zabezpečenie guľatého tvaru. Do zmesi sa ďalej pridáva záhradnícky substrát, ktorý hmotu zjemní a zvláčni. Pomer ílu a záhradníckeho substrátu by mal byť 3 : 1.

Ďalšou zložkou je japonský pálený íl. Je dôležitý, lebo na seba viaže živiny a vodu. Vďaka nemu kokedama nebude tak rýchlo vysychať. Zmes môžete zvláčniť vodou. Nepridávajte jej však veľa, aby nevznikla blatová konzistencia. Hmota musí byť sypká, len tak sa s ňou dá dobre pracovať.

Ak použijete rastlinu, ktorá potrebuje vzdušnejší substrát, do zmesi môžete zamiešať pemzu, aby substrát odľahčila a dodala mu vzduch. Posledná ingrediencia je zeolit, čo je hornina viažuca na seba živiny dodané hnojivom a postupne ich rastline uvoľňuje.

