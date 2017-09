Echevéria je najobľúbenejšia sukulentná rastlina. Ozvláštni aj váš interiér

Evechéria – hybridy

Pôvod: Amerika a Mexiko

Kvety: Veľké chocholíkové súkvetia rôznych farieb vyrastajú na dlhej stopke. Vytvárajú sa od januára do októbra.

Vzrast: Listy usporiadané do ružíc sú často pokryté modrastým voskovým povlakom.

Stanovište: Slnečné a svetlé, v lete ich môžete dať von. Prezimovať by mali pri teplote 5 – 10 C.

Starostlivosť: Rastliny nie sú citlivé na sucho, lebo si v listoch zadržiavajú vodu. Nepolievajte ich do ružice, vodu lejte do podmisky. Substrát nechajte pred ďalším zalievaním vyschnúť. V období rastu hnojte len málo, od októbra do februára vôbec.

Odrody: veľa druhov a odrôd

Tip: Na veľmi teplom a tmavom stanovišti listové ružice echevérie rastú do dĺžky a vyvracajú sa, dobre teda zvážte, kde ich umiestnite.

Nenútená kompozícia

Echevérie sú rastliny rastúce v chudobných pôdach, preto im treba poskytnúť vyhovujúce podmienky. Keďže nevyžadujú hlbokú pôdu ani substrát bohatý na živiny, postačí, ak dve alebo tri rôzne odrody vysadíte do jednoduchého širokého a plytkého črepníka, a tým vytvoríte príťažlivý aranžmán.