Inšpirujte sa! Skvelé TIPY na izbové rastliny vhodné do obývačky (1. časť)

Teplá a priestranná miestnosť ponúka ideálne podmienky na pestovanie solitérnych rastlín. Ich vzrast, tvar, štruktúra a farebnosť vyniknú, hlavne ak sú umiestnené na viditeľnom mieste, najvhodnejšie pred oknom, lebo väčšina z nich potrebuje na svoj rast dostatočné osvetlenie. Nemali by ste zabudnúť ani na to, že veľké rastliny majú tendenciu rásť nielen do výšky, ale aj do šírky, preto vyžadujú aj vyhovujúci priestor.

Hustoklasec žltý (Pachystachys lutea)

Kvitne od jari do jesene. Celý rok potrebuje svetlé, ale nie slnečné miesto s izbovou teplotou. V zime by ste mu mali zabezpečiť teplotu minimálne 18 °C. Vyžaduje pravidelné polievanie a hnojenie. Prísun živín a vody po odkvitnutí treba na krátky čas obmedziť, rastlinu zrezať a presadiť. Aby sa hustoklasec dobre rozkošatel, zaštipujte konce výhonkov. Pri pestovaní ho nepremiestňujte, snažte sa mu vytvoriť rovnomerné podmienky. Vlastné kvety sú malé biele útvary, ktoré vyrastajú zo zlatožltých krycích listeňov.

Odontodema Schomburkianova (Odontonema schomburgkianum)

Vo svojej domovine, v Kolumbii, rastie ako vysoký ker. V izbových podmienkach dorastá až do výšky dva metre, preto potrebuje väčší priestor. Kvety vyrastajú v januári a ovísajú až po podlahu. Kvitnutie je ovplyvnené krátkymi dňami. Ideálna je na pestovanie vo svetlých obývacích priestoroch alebo v zimných záhradách. Počas leta ju môžete letniť vonku, ale na zimu ju treba premiestniť na svetlé a teplé miesto s teplotou od 17 °C. Vyžaduje mierne kyslý substrát a vyvážený prísun živín, pravidelné rosenie a zálievku. Vyššie rastliny potrebujú oporu, najlepšie sú bambusové tyčky, o ktoré priviažte jej stonky.