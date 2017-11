Kaládium si všimnete pre úžasný mramorový vzor na listoch

Kaládium (Caladium)

Má veľké farebné listy srdcovitého tvaru. Podľa odrody môžu byť ružovo-zelené alebo zeleno-biele s mramorovým vzorom. V črepníku kvitne skôr výnimočne. Rastlina dosahuje výšku 70 cm a šírku 60 až 70 cm.

Ideálne podmienky

Ideálne podmienky jej vytvoríte umiestnením na svetlom a teplom mieste (22 až 25 °C) s vlhkým vzduchom. Substrát by mal byť stále mierne vlhký, preto ho otestujte prstom. Prebytočná voda nesmie ostávať v miske.

Hnojenie a presádzanie

Prihnojujte v lete raz týždenne hnojivom na zelené rastliny. Zvyčajne v októbri listy zožltnú. V tom čase obmedzte zálievku a rastlinu preložte do priestoru, kde sa teplota pohybuje od 16 do 18 °C. Nepolievajte. Na jar rastlinu presaďte do čerstvej zeminy.