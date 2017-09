Kto všetko patrí do rodiny kysličiek (2.časť)

Oxalis triangularis

„Fialový trojlístok“ (Oxalis triangularis) má trojpočetné listy. Vysádza sa na jeseň a kvitne na jar. Najskôr sa objavia fialové až purpurové listy, potom kvety. Keď rastlina odkvitne, zostanú listy až do jesene.

Oxalis vulcanicola

Má sýte tmavé listy. Kvitne drobnými žltými kvietkami. Je to druh vhodný aj do závesných nádob, misiek, balkónových nádob a dokonca aj do letných záhonov.

Kysličkovec rožkatý (Oxalis corniculata)

Do rodiny kysličiek patrí aj burina kysličkovec rožkatý (Oxalis corniculata). Je to veľmi vytrvalá plazivá burina, ktorá si hľadá miesto aj v našich trávnikoch. Kvitne od mája do septembra. Nie je ľahké sa jej zbaviť. Rozmnožuje sa toboľkami, ktoré dokáže „vystreliť“ na veľkú vzdialenosť. No ak ju chcete vytrhnúť, v pôde vám ostane časť koreňovej sústavy.