Rady ako pestovať bromélie. Určite sa vám zídu!

Z jednej rastliny dve

Bromélie môžete rozmnožiť vegetatívne, oddelením bočných výhonkov. Každá rastlina z čeľade Bromeliacea rozkvitá len raz. Pri zakladaní ružice s kvetom vytvára aj nové výhonky. Keď novovzniknuté rastliny dosiahnu približne polovicu výšky materskej rastliny, treba ich odrezať a nechať zakoreniť vo vlhkom substráte pri teplote asi 25 °C.

Podpora kvitnutia

Mladé rastliny kvitnú po 3 až 4 rokoch, potom ako staré odumierajú. Začiatok kvitnutia mladých bromélií môžete urýchliť tak, že na jar, rok po vysadení umiestnite do okolia rastlín niekoľko jabĺk. Najlepšie je jablká zakryť na 2 až 3 týždne fóliou. Z dozretého ovocia sa uvoľňuje plyn - etylén, ktorý sa používa na urýchlenie kvitnutia. Nezabudnite rastliny polievať!

Najčastejšie problémy

Bromélie sú veľmi odolné proti škodcom aj chorobám. Ohrozuje ich najmä suchý vzduch alebo strapky. Problémy sa objavujú skôr pri nesprávnej spravodlivosti, nedostatok svetla a nadbytok vody spôsobujú hnitie spodnej časti rastliny. Pri prehnanom polievaní môže bromélií ružica hniť, preto buďte opatrní.

Svetelné podmienky a teplota

Bromélie rastúce v črepníkoch si vyžadujú veľké množstvo rozptýleného svetla. Ak je intenzita veľmi nízka, listy strácajú farbu a blednú. Bromélie, ako tropické rastliny majú radi teplo, optimálna teplota na ich rast je 20 až 25 °C. Zaujímavosťou je ich tolerancia k teplote v miestnosti, kde sa pestujú. Neprechádzajú obdobím vegetačného pokoja.

Substrát, zálievka, hnojenie

Zalievanie a prihnojovanie vyžadujú po celý rok. Substrát by mal byť stále mierne vlhký. Na polievanie je najvhodnejšia mäkka voda, ktorú počas leta lejte do listovej ružice. Rastliny sú citlivé na vysokú koncentráciu živín, preto pri hnojení dávajte do zálievky iba polovičnú dávku tekutého hnojiva. Vysádzajte ich do vzdušného, priepustného a mierne kyslého substrátu. Môžete použiť aj zeminu určenú na orchidey.