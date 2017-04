Túto rastlinu by ste mali mať určite doma. Pritiahne k vám bohatstvo!

Reč je o tučnoliste (Crassula), ktorý je známy aj pod názvami ako rastlina šťastia či rastlina peňazí. Podľa čínskeho učenia Feng Shui prináša do domácnosti radosť, bohatstvo a prosperitu.

Poteší minimálne starostlivosť

Tučnolist je skvelou dekoratívnou rastlinkou, keďže jeho listy sú stále zelené. Ďalšou výhodou je aj to, že nie je vôbec náročný na starostlivosť a stačí, ak mu doprajete svetlé stanovište s minimálnou zálievkou. Rastlina totiž patrí medzi sukulenty a vodu si zhromažďuje v dužinatých listoch.

Leto môže stráviť v záhrade

Počas leta môžete dať mohutnejšiu rastlinku na balkón, terasu či do záhrady. Nie vždy mu vyhovuje priame slnečné žiarenie a vtedy je potrebné rastlinku trochu zatieniť. Potrebné je tiež, aby ste tučnolist nevystavovali mrazíkom, keďže ich neznesie. Zimujeme ho v interiéry. Nie je náročný ani na presádzanie a úplne stačí, keď mu nový substrát doprajete raz za obdobie 3 rokov. V každom prípade je vďaka nenáročným požiadavkám vhodný aj pre začiatočníkov.

Jednoducho získate nové rastlinky

Ďalšie z pozitív tučnolistu je jednoduché rozmnožovanie. Aby ste získali nové rastlinky úplne stačí, ak listy alebo odrezky zapichnete do zeminy. Po čase sa objavia korienky.

Po rokoch vás obdarí kvetmi

Od mladých rastliniek by ste na kvety čakali márne. Tučnolisty zvyknú kvitnúť až po rokoch. Niektoré môžu zakvitnúť po 4 rokoch a niektoré dokonca až po 10 rokoch. To, či rastlinka zakvitne totiž záleží aj od správneho zimovania. Zazimovať ho je potrebné od začiatku jesene a v tomto čase je tiež dôležité obmedzenie zálievky. Ideálne je stanovište, na ktorom bude mať čo najviac svetla a teplota v miestnosti okolo 10-15 stupňov. V takomto prostredí by mal nabrať dostatok sily na vyhnanie púčikov. Kvitnúť by tak mohol už začiatkom decembra.