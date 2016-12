V krajine kaktusov: Navštívte krásnu Bolíviu z pohodlia teplej obývačky

Na stránkach Záhradkára sa už od októbra 2016 stretávate s novou pravidelnou rubrikou „Malá škola pestovania kaktusov a sukulentov“, ktorú pripravujeme v spolupráci s odborníkom na slovo vzatým, s predsedom Klubu kaktusárov Nobilis v Bratislave inžinierom Albertom Škrovanom. Inak tomu nebolo ani v decembrovom čísle.

Kaktusy ste už na zimný spánok uložili?

Za kaktusmi do sveta

Dávame vám možnosť nahliadnuť do cestovateľského denníka skúseného kaktusára a možno sa raz i na základe tohto rozprávania vydať na svoju vlastnú dobrodružnú cestu za kaktusmi.

„Keď mi jedného dňa zatelefonoval dobrý priateľ, či sa nechcem zviesť do Bolívie, neváhal som. Stačilo zopár hodín strávených na trase Praha – Frankfurt – Rio de Janeiro – Asunción – Santa Cruz de la Sierra – Cochabamba a už sme nasadali do dvoch naleštených tereniakov, ktoré nás nasledujúce tri týždne sprevádzali po bolívijských cestách. To, že sme naše putovanie začínali v nadmorskej výške 2 500 metrov, som si uvedomil až vo chvíli, keď som musel prvýkrát vystúpiť z auta a kráčať po vlastných. Hoci ide riedky vzduch do pľúc naozaj ľahko, veľa osohu z neho nemáte a z intenzívnejšieho dýchania vás po chvíli rozbolia brušné svaly. Na trhu v Tarate si nakúpime potrebný proviant a bandasky na vodu. Doslova každým zmyslom nasávame všadeprítomnú exotiku a ja čakám na svoj prvý naozajstný bolívijský kaktus. Popri ceste míňame agavy rastúce sťa živé ploty, ale agava predsa nie je kaktus! Postupne sa medzi nimi začínajú objavovať pichľavé cereusy, ktoré tu však niekto zasadil a tak na pravú divočinu stále len čakáme. Autá zastavujú pri krásnych kleistokaktusoch (Cleistocactus) a ako bonus sa pred nami rozprestiera nádherný výhľad do údolia rieky Rio Caine. Keď sa pohodlná asfaltová cesta postupne zmení na kameňmi vydláždenú, a naše telá si po pár desiatkach kilometrov už začínajú zvykať na netradičný spôsob masáže, prichádzame do malebnej dedinky pri Acaciu...“

Problémy nováčikov

Hoci sú sulkorebucie prevažne drobné rastlinky, niektoré z rodu dorastajú i do, pre ne nadrozmerných veľkostí a uľahčujú tak bádateľom hľadanie. Ani nováčikovia preto v opadanom eukalyptovom lístí nemajú problém nájsť hlavičky podobné väčšieho kalerábu. Zložitejšie je však priamo v teréne odlíšiť od nich niektoré lobívie. Nováčikovskú daň platíme aj pri hľadaní semien. Prekvapuje nás, že sa nezberajú tak jednoducho ako doma v zbierke. Spoza priekopy nás pritom neustále sledujú zvedavé oči miestnych detí.

Prvá noc v prírode

Pokračujeme po cestách-necestách, zastavujeme podľa vopred známych informácií z GPS alebo len tak, na základe citu pre krajinu našich, už ostrieľaných spolucestovateľov. Čaká nás prvý nocľah v prírode. Na plynovej dvojplatničke uvaríme večeru a pri zvukoch gitary s miestnym červeným vínom v ruke sa pomaly pripravujeme na spánok, niektorí v autách, iní v stanoch. Slnko tu zapadá rýchlo a presne. Hoci o 18:00 hodine je ešte svetlo, o 18:15 si už neuvidíte ani na špičku nosa.

Vďaka miestnym telekomunikáciám

Mazáci tu už boli, nováčikovia by však chceli vidieť kultovú rastlinu rodu Sulcorebucia rauschii priamo v prírode. Vyvezieme sa preto na kopec okolo osady Calle-Calle s krásnym výhľadom na Cerro Airampo a oproti, na hrebeni pod vysielačom je to správne miesto. Večer založíme tábor v údolí a pri jedle sa dozvedáme viac o histórii tejto rastliny pomenovanej po Walterovi Rauschovi z Rakúska. Domáci nezabudnú podotknúť, že k sulkorebuciám nebudeme musieť šliapať len vďaka miestnym telekomunikáciám, ktoré tu nedávno postavili cestu. Plní očakávaní a napätia z nadchádzajúceho dňa zaspávame.

Mekka milovníkov sulkorebucií

Vtáky sa začínajú ozývať už okolo pol štvrtej nadránom. Ešte pred svitaním pri nás zastavuje nákladiak. Reflektory svietia dopredu na osamotený stan, ktorý stojí priamo v strede miestnej cesty. Muži v kabíne aj cestujúci na korbe sa na tejto situácii úprimne zabávajú. Vozidlo stan obíde, no my už nezaspíme. Nevieme sa dočkať rána! Od času postavenia telekomunikačného stožiara už cesta dostala poriadne zabrať. Prudké dažde zanechali viditeľné stopy, výmole sú vhodné na opravu, ale naše štvorkolky si s nerovnosťami bez problémov poradia. Konečne! Úspešne sme sa dostali k našej vytúženej Mekke milovníkov sulkorebucií. Skláňame sa, kľačíme na kolenách... Rastliny sú maličké, ostré slnko vyžaduje tienenie vlastným telom, aparáty cvakajú o dušu... Kvetov nie je veľa, ale sú nádherné! Postupne objavujeme i červeno kvitnúce parodie a lobivie.

Osem exotov

Ďalší deň našej výpravy hľadáme Sulcorebutia lepida. Hoci ráno pred ôsmou stretáme školské autobusy, mnohí školáci idú s taškami a batôžkami po vlastných. Cesta stále stúpa. Do amazonských pralesov sa ťahajú riedke, ale vlhké a studené mraky. Rodinka indiánov čaká na kraji cesty na autostop, ktorý tu patrí medzi bežné spôsoby dopravy. Naše terénne vozidlá s čiernymi sklami vôbec nie sú také nápadné, ako sme si mysleli. Pred hociktorou hlinenou chatrčou stoja podobné, i keď trochu viac otlčené automobily. Pre miestnych sú nevyhnutnosťou, inak by sa rodiny nedostali na trh predávať či nakupovať. Pár metrov za miestnou rodinkou zastavujeme... Nevšímajú si nás len do chvíle, kým sa ako skupina ôsmych „exotov“ nevyrojíme na skaly popri ceste, kde by ani kozy či osly nemali čo žrať... Až teraz v miestnych vzbudzujeme skutočný záujem. „Buenos dias! Ako sa máte? Čo tu robíte?“, pokrikujú na nás. „Fotíme tieto krásne rastlinky“, slušne odpovedáme. „Môžeme sa pozrieť?“

„Iste, veď je to vaše.“

„A odkiaľ ste?“

„Z Európy...“

„Ako je to asi ďaleko?“

„Takých 12 000 km...“

„A to kvôli tomuto ste sem išli 12 000 km?!“, miestny to nedokážu pochopiť, dokonca ani neskrývajú pobavenie sa na náš účet. Keby som jedného z nich nechytil za rameno, od smiechu by určite spadol na zem.

Dovidenia Bolívia

Ako sme v Tarate začali, tak v nej aj končíme. Na záver sme sa ešte chceli dostať na tržnicu. Všetky prístupové cesty však boli nepriechodné. Domáci slávili slávnosť San Severina. Tri hodiny úžasných krojov zo všetkých oblastí Bolívie, 750 obrázkov, fotoaparáty žeravé ako bolívijské poludňajšie slnko... Táto dobrodružná cesta však stála zato!