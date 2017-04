Signalizácia na 13. týždeň: Viete, kedy je správny čas na predjarný postrek?

Upozorňujeme na prebúdzajúce sa jadroviny, a to hlavne na jablone, pri ktorých je prvým ošetrením predjarný postrek. Vykonať by ste ho mali v období, keď sa už neočakáva príchod silnejších mrazov. Je veľmi vhodné, ak sa robí po dlhšom súvislom oteplení, kedy sa predpokladá aktivizovanie väčšiny prezimujúcich škodcov. Dobrá účinnosť je pri teplotách aspoň 10 °C, spoľahlivejšia nad 15 °C. Ošetruje sa od pokročilého „myšieho uška“ do fázy ružového kvetného púčika.

Špeciálne prípravky na predjarný postrek nie sú povolené, avšak pri vyšších teplotách a vo vyššom štádiu pučania možno použiť Bulldock 25 EC (aj v malospotrebiteľskom balení, ďalej len MB), Green Bull (s rovnakou účinnou látkou), Calypso 480 SC (aj MB), Calypso Al (iba MB) a pyretroidy s rovnakou účinnou látkou Karate Zeon 5 CS (aj MB), Lambda 50 CS, Lambdol, Star Verso a Samuraj (iba MB), ktoré sú autorizované proti kvetovke jabloňovej, prípadne húseniciam všeobecne.

Je vhodné použiť väčšie množstvo postrekovej tekutiny (okolo 1 000 l/ha), čím sa zabezpečí vyššia účinnosť postreku. Predjarný postrek sa neopakuje.

Pozornosť venujte aj hruškám

Na hruškách je významným škodcom méra hrušková, proti ktorej sú momentálne povolené dva pyretroidné prípravky s rovnakou účinnou látkou, a to Gunner a Lambada.

Prvýkrát sa ošetruje v období kladenia vajíčok, v tomto roku približne od tretej dekády marca do fázy ružového púčika. Podobný účinok možno dosiahnuť aj predjarným postrekom.

Ďalší postrek môže byť potrebný v lete s opakovaním o 14 až 21 dní. Dávkovanie je 0,18 l/ha na 200 až 2000 l/ha vody. Prípravky Gunner a Lambada použite maximálne 3-krát za vegetáciu.

Neskoršími postrekmi proti voškám, ale najmä proti obaľovačovi jablčnému, zasiahnete s primeraným účinkom aj proti méram.

Veľký význam majú aj ich prirodzení nepriatelia, ktorými sú dravé bzdochy, lienky, zlatoočky, ucholaky, mravce a pavúky. Hoci nedokážu rýchlo zredukovať už premnožené méry, sú dôležitým regulátorom ich početnosti.

Monilióza by nemala byť problém

Keďže marhule sú v plnom kvete a počasie im bude veľmi priať, nenaplní sa potreba ošetrovania proti monilióze kvetov a výhonkov kôstkovín pred a po kvitnutí, preto možno toto ošetrenie aj vynechať.

Čo sa týka čerešní a višní, ešte si treba počkať na nadchádzajúci priebeh počasia a podľa toho sa rozhodnúť o potrebe alebo zbytočnosti ošetrenia.

