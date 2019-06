JÚLOVÝ Záhradkár s praktickými fotopostupmi a so špeciálnou 25-stranovou témou o včelách je práve v predaji!

Preto sme pre vás opäť pripravili 108 strán plných praktických rád, tipov a nápadov, aby ste sa počas oddychu od práce v záhonoch a na hriadkach mohli inšpirovať, či niečo nové sa naučiť.

Chceli by sme upozorniť na špeciálnych 25 strán, ktoré sme venovali drobným, no nenahraditeľným pomocníkom nielen záhradkárov, ale celého ľudstva – včelám. Prečítajte si o nich zaujímavé fakty, spestrite si záhradu medonosnými rastlinami, vítajte tieto usilovné opeľovače s otvorenou náručou. Ak si trúfate, pokojne sa pustite do včelárenia. Veď kto iný by mal žiť v dokonalej symbióze so včelami viac než práve záhradkár?

Články z témy mesiaca:

Návrh architektky: Obytný raj pre včely

Medonosné aj okrasné rastliny

Spoznajte včely a ich produkty

Nebojte sa včelárenia

Obrúsky s arómou medu

Sviečky zo včelieho vosku

Adoptujte si úľ

Kde sa berie med?

To však nie je všetko. V júlovom čísle nájdete aj tieto zaujímavé témy

Rastlina z dovolenky: Všetko o bugénvilei

Ak vás na letnej dovolenke v prímorských krajinách očarili múry domov, verandy či ploty obrastené neznámymi kvitnúcimi rastlinami, možno ste si už zistili, že išlo o bugénviley. Doprajte si ich aj doma. Ponúkame super tipy na pestovanie od

A po Z.

Pestujte čarovné javory

V dnešnom uponáhľanom svete chce mať každý majiteľ bezúdržbovú záhradu, o ktorú sa takmer netreba starať. Listnaté dreviny v nej preto majú červenú, výnimkou sú azda iba javory.

Reportáž: Kráľovstvo za kaktus

Ladislav Fábián z Dvorov nad Žitavou je zanietený pestovateľ kaktusov. Jeho zbierka obsahuje vyše 100-tisíc rastlín, rozprestiera sa na 500 štvorcových metroch a je najväčšia na Slovensku. Prijmite pozvanie do jeho pichľavého kráľovstva.

Dostaňte svetlo do koruny

Zimný rez, ochrana pred chorobami a škodcami či zber úrody nie sú jediné práce v ovocnom sade. Stromy vyžadujú pozornosť aj počas leta. Doprajte im ju, o rok sa vám bohato odvďačia.

Škola rezu ovocinára: Ríbezle a egreše opäť vo forme

Tieto druhy drobného ovocia patria medzi najvďačnejšie. Sú nenáročné, rýchlo vstupujú do rodivosti, ich plody majú

univerzálne využitie. Napriek tomu ich treba vedieť tvarovať.

Krok za krokom: Jednoduchá cesta k novým krom

Napriek tomu, že potápanie patrí medzi staré spôsoby rozmnožovania ovocných druhov, stále je často používanou

technikou. Či už pre nenáročnosť, alebo stredne efektívny spôsob dopestovania vlastných krov.

7 užitočných tipov: Zelenina počas leta

V lete je prác v záhrade neúrekom. Pozberajte úrodu, aby ju mohla nahradiť ďalšia. Starajte sa o zdravie pôdy a ani na okamih nepoľavujte v odburiňovaní a zálievke.

Toto a ešte oveľa viac na vás čaká na 108 stranách júlového vydania mesačníka Záhradkár. V predaji do 16. 7. 2019.

