OKTÓBROVÝ časopis ZÁHRADKÁR je oslavou úrody s 20 extra stranami nielen pre ovocinárov

Rozhodne nás toho nečaká málo, preto je ozaj najvyšší čas, pustiť sa veselo do práce. Vyčistiť pivnice, debničky, vyrýľovať koreňovú zeleninu, pooberať jablká, hrušky a všetko správne uskladniť. Veď určite si chcete pochutnávať na zdravej domácej zelenine a ovocí čo najdlhšie.

Aby vám šla práca pekne od ruky, v októbrovom čísle Záhradkára nájdete presne to, čo vás v tomto mesiaci čaká a neminie, plus praktické rady aj tipy od tých najskúsenejších ovocinárov.

Vyberáme z obsahu

Kúzelný čas georgín

Tieto rastliny vyžadujú o niečo viac pozornosti ako väčšina iných trvaliek. Určite však neoľutujete, keď sa pre ne rozhodnete. Za správnu starostlivosť sa vám odmenia ohňostrojom farieb a širokou škálou tvarov kvetov. Presvedčte sa.

Praktický záhradkár: Hľuznaté rastliny treba vykopať

Teplomilné druhy cibuľovín, ktoré kvitnú v lete a na jeseň, nie sú odolné proti mrazom, preto ich treba z pôdy vybrať. Takto sa postarajte napríklad o hľuzy georgín, mečíkov a kán. Poradíme vám, ako na to.

TOP 15 odrôd slovenských ruží

Niekoľko stoviek odrôd ruží vzniklo aj na území dnešného Slovenska. Pri výbere najzaujímavejších z nich sme okrem estetického hľadiska a vône prihliadali najmä na odolnosť proti nepriazni prostredia a vytrvalosť pri kvitnutí.

Téma mesiaca: Ovocinárska jeseň

Na 20 EXTRA stranách vám spolu s nestorom slovenského ovocinárstva profesorom Ivanom HRIČOVSKÝM prezradíme všetko, čo by ste mali vedieť o nákupe a vysádzaní ovocných výpestkov. Ovocinár Marián KOMŽÍK poradí so starostlivosťou o bohato rodiace štíhle vretená a predstaví ovocné NOVINKY sezóny. Skúsená odborníčka Eva ŠIDOVÁ priblíži pestovanie ovocných stien. Nechýba ani pozvánka na obľúbenú trenčiansku výstavu JAHRADA 2018 spolu s KUPÓNOM na ZĽAVNENÉ vstupné a to nie je ani zďaleka všetko!

Poklady spod zeme: Koreňová zelenina

Poradíme vám, ako šetrne pozberať koreňovú zeleninu a ako ju správne uskladniť, aby vydržala čo najdlhšie. Všetky gazdinky sa môžu tešiť na chutné a zdravé recepty.

Reportáž: Bylinky na konci sveta

Farma v lone prírody produkuje liečivé byliny už takmer 30 rokov. V krásnom prostredí na úpätí Medvedích vrchov dnes gazduje tretia generácia osadníkov. Pozrite sa s nami, ako sa im darí.

Zaostrili sme na najmodernejšie pivnice

Naši dedovia s úspechom uchovávali úrodu pod zemou. Premýšľate, ako zachovať výhody tohto tradičného spôsobu, no zároveň využiť moderné technológie a pôvodné riešenie zjednodušiť? Odborníci na špeciálne pivnice vám prezradia viac.

Októbrové číslo časopisu Záhradkára v predaji do 15. 10. 2018

