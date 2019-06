Červené výrastky na listoch brestu ohlasujú výskyt známeho škodcu, ide však len o estetický problém

11. júna 2019

Otázka:

Chcela by som sa informovať ohľadom problému, ktorý nám vznikol na živom plote, je to turkestánsky brest. Na listoch sa vytvorili akoby huby, zospodu sú biele. Nevieme to identifikovať. Ďakujem, čitateľka Katarína

Odpoveď: