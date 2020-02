Jedličke kórejskej hnedne a opadáva ihličie. Kde sa skrýva problém?

19. februára 2020

Otázka:

Neviem prísť na to, čo sa deje s našou kórejskou jedľou. Je to stĺpovitá odroda 'Verdener Dom'. Kúpila som ju na jar (v črepníku) a zasadila do záhrady. Krásne sa jej darilo, vyhnala nové prírastky. Koncom júla behom týždňa jej zhnedlo ihličie v spodnej časti vo veľkom rozsahu a neskôr opadalo. Viackrát som aplikovala horkú soľ, ale bez výsledku. Stále pribúda hnedé ihličie, aj keď teraz už vo veľmi pomalom tempe. Je na mieste, kde svieti iba dopoludňajšie slnko. Je to veterné miesto. Skúšala som zvýšiť aj obmedziť zálievku, no bezúspešne. V čom môže byt problém? Čo urobiť, aby sa jedličke znovu darilo? Vopred ďakujem. Marta

Odpoveď: