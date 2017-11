Nestihli ste v tejto sezóne dopestovať sirôtky? Poznačte si tieto termíny

Otázka:

Každý rok túžim po krásne kvitnúcich sirôtkach, no vždy zmeškám čas vysievania. Môžete mi, prosím, poradiť, ako mám pri pestovaní postupovať a kedy začať? čitateľka Silvia

Odpoveď:

Vhodný čas na siatie fialiek sirôtkových je od júna do augusta. Dopestované rastliny presaďte na záhon do sponu 15 až 20 x 20 cm alebo do nádob v auguste až v októbri v závislosti od mesiaca sejby. Rozkvitnú v ďalšom roku.

Aj veľmi podobné, ale oveľa menšie fialky ostrohaté môžete siať a sadiť v rovnakých termínoch.

Pri predpestovávaní oboch druhov je tajomstvom úspechu správna vlhkosť substrátu a teplota. Osivo je pri klíčení veľmi citlivé na vysokú teplotu a to nielen vzduchu, ale aj substrátu. Optimálna teplota vzduchu je 17 až 20 °C cez deň a 13 až 16 °C v noci. Substrát musí byť rovnomerne vlhký. Naklíčené osivo nesmie zaschnúť.

Kvitnúcim rastlinám vyhovuje slnečné alebo mierne zatienené stanovište, ale sucho a úpal im môžu narobiť problémy, preto ich nevystavujte priamemu slnku. Neodporúča sa pestovanie na južných a západných balkónoch.