Petúnky a surfínie sa dajú vypestovať či rozmnožiť. Odborník radí,ako

Otázka:

Dobrý deň, dájú sa tohtoročné surfínie a petúnie rozsadiť, alebo rozmnožiť, aby som budúci rok nemusel opäť kupovať nové? Ďakujem.

Surfínie

Odpoveď:

Petúnie sú jedny z najobľúbenejších jednoročiek pestovaných v črepníkoch. Po odkvitnutí si môžete odložiť semienka. Tie uskladňujte v papierovom vrecku na tmavom a suchom mieste. Vysievajte ich už vo februári do výsevného substrátu. Osivo len jemne nasypte na urovnaný povrch a utlačte. Nie je potrebné semienka zasypávať. Substrát zalejte jemným prúdom vody a prikryte priesvitným krytom alebo igelitovým vreckom. Na vyklíčenie potrebujú semienka vlhké a teplé prostredie. Teplota by sa mala pohybovať v rozmedzí 18-20°C. Keď majú rastlinky prvé pravé listy, presaďte ich do črepníka. Pozor, sú veľmi krehké. Von črepník vyneste až vtedy, keď nehrozí riziko jarných mrazov. Prvý týždeň ich chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Surfínie sú veľmi podobné petúniám. Vytvárajú bohaté previsy. Môžete ich vypestovať z odrezkov alebo zo semienok (podobne ako petúnie). Surfínie je možné aj prezimovať v chladnej svetlej miestnosti. Hrozí však, že rastliny budú slabé a nezakvitnú tak bohato, ako nové.

