Poškodená hruška: Komu patrí húsenica?

Otázka:

Na mladej hruške sa nám objavili pomerne veľké otvory na konároch a kmeni. Po rozlomení sme našli veľkú oranžovohnedú húsenicu. Aký je to škodca?

Odpoveď:

Ide o húsenicu drevotoča hruškového (Zeuzera pyrina), motýľa s bielymi krídlami a s čiernymi bodkami.

Larvy sú najskôr červenohnedé, neskôr žltnú. Povrch tela majú pokrytý bradavičkami so štetinkami.

Škodca prezimuje v larválnom štádiu v dreve hostiteľských rastlín. Po prezimovaní nasleduje žer, ktorý trvá niekoľko týždňov, v máji alebo v júni sa larvy kuklia. Pred samotným zakuklením však stihnú vyžrať do dreva otvor, z ktorého o dva až štyri týždne vyletia dospelé motýle.

Samička drevotoča nakladie 150 až 1000 vajíčok do trhlín v kôre, pod šupiny alebo do pazúch konárikov. Larvy sa po vyliahnutí vžierajú do listových stopiek a tenších výhonkov, až neskôr sa premiestňujú do hrubších častí a hlbšie do dreva.

Napadnutie škodcom sa prejavuje usychajúcimi koncami konárov a červenohnedými exkrementami na začiatku chodbičky. Ak larvy žijú v kmeni mladého stromu, môžu spôsobiť jeho úhyn.

Odborníci odporúčajú zatrieť vyžraté chodbičky (otvory) štepárskym voskom alebo v auguste odrezať a zlikvidovať napadnuté výhonky.