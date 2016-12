Prečo má hurmikaki malé plody? Radí odborník

20. decembra 2016

Otázka:

Dobrý deň prajem, som zanieteným záhradkárom a asi pred 6 rokmi som zasadil stromček HURMIKAKI, ktorý po dlhej dobe až v tomto roku zakvitol a priniesol plody. Stromček zakvitol v júni, začali rásť plody, ale narástli iba do veľkosti čerešní. V prílohe Vám zasielam zopár fotografií. Rád by som uvítal Vašu radu, čo je potrebné, ay plody dosahovali riadnu veľkosť a konzumnosť a aby sme sa z úrody tešili my aj na Slovensku. Veľmi pekne ďakujem. S pozdravom, čitateľ Jozef

Hurmikaki sú plody ebenovníka rajčiakového.

Odpoveď: