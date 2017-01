Prečo by sa pri ovocných stromoch nemali pestovať ihličnany? Radí odborník

Otázka:

Počula som, že v ovocnom sade by sa nemali pestovať ihličnaté stromy a už vôbec nie tuje. Je to pravda?

Odpoveď:

Existujú určité antagonistické vzťahy medzi niektorými druhmi stromov. Nie je to však rozhodne nejaké pravidlo, všetky podobné situácie je potrebné riešiť individuálne. Napríklad niektoré druhy ihličnanov sú hostiteľskými rastlinami pre zimnú formu hrdze hruškovej, preto je lepšie sa im vyhýbať pokiaľ plánujete pestovať hrušky. Úhyn vám síce nespôsobia, zbytočne vám však vyvolajú potrebu ochrany proti tejto chorobe. Proste, ako som už vyššie spomínal, je to vždy individuálne a tak to treba aj posudzovať.