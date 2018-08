Aj vy máte tento rok nerovnomerne vyfarbené černice? Odborník vie, čo je príčinou

21. augusta 2018

Otázka:

Chcela by som sa spýtať, čo sa deje s černicami, keď zrazu majú niektoré zrniečka biele? Súvisí to so suchom? Zároveň sa na niektorých plodoch tvorí biely povlak. Ďakujem, čitateľka Soňa

černice v sebe ukrývajú vitamín mladosti - E.

Odpoveď: