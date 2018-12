Narezali ste si vrúble na jarné vrúbľovanie? Takto ich treba uskladniť

Otázka:

Dočítal som sa, že odobrať vrúble z klasickej liesky môžem už v decembri a vrúbľovať do tureckej až v apríli. Otázka však je, ako uchovať vrúble, aby mi za ten čas nevyschli?

Odpoveď:

Vhodné je, zabaliť ich napríklad do vlhkej handričky, potom do alobalu a uložiť do spodnej zásuvky chladničky.

Využívajú sa tiež studené studne, kde zabalené vrúble visia nad vodou.

Možno ich uložiť aj do vlhkého piesku v studenej pivnici. Do asi 1/3 vedierka nasypte vlhký piesok. Označené vrúble doňho zasunte asi na 7-10 cm. Vlhkosť piesku udržiavajte až do termínu štepenia rovnomernú. Dôležitá je tiež teplota okolo 1-2 °C, aby výhonky (vrúble) nevypučali.

Možnosťou je tiež uchovať vrúble chránené proti ohryzu zverou priamo v záhrade.