Šesťročná kiwi nekvitne ani nerodí! Vieme, kde sa stala chyba

Otázka:

Mám asi 6 rokov Kiwi ,bola zakúpená v akcii v nemenovanom obchodnom reťazci. Dodnes mi nezakvitla a ani neviem či je to samčia alebo samičia rastlina. Na jar vyrastú listy a to je všetko... Ďakujem Bohuslav

Odpoveď:

Je mi to ľúto, ale takto to väčšinou dopadne, ak si ľudia kupujú rastlinný materiál mimo na to určených a hlavne špecializovaných predajní. Len tu máte totiž odbornú pomoc od školeného personálu, ktorý je vám vždy k dispozícii. V každom prípade jediné čo vám môžem odporučiť je zvýšiť dávku fosforečného hnojiva, ktoré pozitívne ovplyvní kvitnutie. Doslova rastlinu donúti založiť kvety. Akonáhle sa tak stane, odsledujte si či sa jedná o samčiu alebo samičiu. A podľa toho si dokúpte k nej pár. Nebuďte však sklamaní, keď ani o rok či o dva úrodu neuvidíte, tá sa môže dostaviť až o tri či štyri roky.

