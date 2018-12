Odborník radí: Dočká sa čitateľka úrody hurmikaki z výmladkov vymrznutého stromčeka?

19. decembra 2018

Otázka:

Zmrzol nám stromček hurmikaki, ktorý sme minulý rok na jar ako trojročný presadili z črepníka do pôdy. Z koreňa však začali rásť výmladky. Chcela by som sa opýtať, ak by sme nechali najsilnejší výhonok, či by časom zarodil.Zmrzol nám stromček hurmikaki (ebenovník rajčiakový), ktorý sme minulý rok na jar ako trojročný presadili z črepníka do pôdy. Z koreňa však začali rásť výmladky. Chcela by som sa opýtať, ak by sme nechali najsilnejší výhonok, či by časom zarodil.

Hurmikaki

Odpoveď: