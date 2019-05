Odborník radí: Ktoré odrody sú vhodné do nížinných lokalít na úpätí Malých Karpát

Otázka:

Akú odrodu višne by ste mi odporučili na výsadbu v oblasti Záhoria, konkrétne Rohožník? Chcela by som, aby bola kvalitná a hlavne chutná. Je možné višňu vysadiť teraz na jar? Ďakujem, čitateľka Anna

Odpoveď:

Vhodné odrody sú ‘Tamaris’, ‘Turgenevka’, ‘Zagarvišňa’. Výsadba na jar úplne bez problémov, ak ste ju však nestihli do konca marca, radšej stromčeky vysaďte na jeseň. Už by nestihli dobre zakoreniť a výpar z listov by ho natoľko vyčerpal, až by vyschol. V prípade, že ste už nejaké stromy vysadili, doprajte im dostatok vlahy. Každý týždeň aspoň 10 až 20 l, obzvlášť vzhľadom na pretrvávajúce sucho.

