Slivka, ktorá v minulom roku bohato zarodila, dnes už netvorí ani listy. Čo sa mohlo stať?

Otázka:

V záhrade riešime problém so slivkou. Je stará asi 20 rokov. Do minulého roka bola v poriadku, bohato kvitla i rodila. Slivky boli veľké a sladké. V minulom roku mala veľmi bohatú násadu sladkých plodov, ale oproti iným stromom boli tieto plody malé a s chabým obsahom dužiny. Manžel sa stará o všetky stromy rovnocenne a ich v čase sucha zalieva dažďovou vodou. Bohužiaľ tento vyzerá akoby usychala. Listy narástli iba na koncoch niektorých konárov. Ďakujem Ivana

Odpoveď:

Asi vás nepoteším, ale slivka už zjavne dožíva svoju púť. Naznačovala to už vlani vami opísanými príznakmi. Menšie plody a málo dužiny sú príznakom toho, že sa do plodov nedostáva voda a živiny, a to i napriek polievaniu. Spôsobovať to môžu napríklad baktérie, ktoré sa namnožili v pletivách kmeňa, ktorý takto upchávajú. Konkrétne sa s najvyššou pravdepodobnosťou jedná o bakteriálne ochorenie známe ako apoplexia - rakovinové odumieranie kôstkovín. Priama ochrana proti tomuto ochoreniu sa robí na jeseň po opade listov a na jar pri rašení meďnatými prípravkami. Avšak účinná je pokiaľ sa ochorenie ešte nerozšírilo na celý strom. Prvotné príznaky sa objavujú na dreve tmavosfarbenými miestami. Neskôr postihnuté miesta odumierajú, spravidla usychajú časti nad napadnutým pletivom. Ochorenie na seba upozorní aj silným glejotokom. Určite bude vhodnejšie strom nahradiť ,ako sa s ním trápiť. Na dané miesto by som však kôstkovinu niekoľko rokov radšej nesadil.

Prečítajte si o slivkách viac :

