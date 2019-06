Záhradkárku z Dunajskej Lužnej trápi rýchle dozrievanie marhúľ a broskýň! Čo jej poradil ovocinár? Prezradíme vám

05. júna 2019

Otázka:

Chcem Vás poprosiť o radu. Všade sa stretávam s odporúčaniami odrôd do horských oblastí, aby im nehrozilo vymŕzanie. Ja mám opačný problém. Potrebujem si vysadiť odrody marhúľ a broskýň, sliviek, ktoré ma budú zásobiť ovocím počas celého leta a nielen do jeho polovice. Nakoľko som z Dunajskej Lužnej, podpisujú sa tu na rýchlom dozrievaní plodov vysoké teploty a nízka poloha. Už v priebehu niekoľkých dní máme úrodu obratú a na čerstvé ovocie čakáme do septembra. Kým začnú dozrievať jablká a hrozno. Ďakujem Denisa

Odpoveď: