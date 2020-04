Odborník radí, ako sa zbaviť na jar suchých fľakov v trávniku

Otázka:

Na 5-ročnom trávniku sa v tomto roku po zime, po vertikulácii a následnom jarnom hnojení objavili žlté fľaky. Poraďte mi, prosím, ako to napraviť. Ďakujem.

Odpoveď:

Suché fľaky je nutné vyhrabať tak, aby Vám na ploche nezostala suchá poškodená tráva. Po vertikulácii by Vám teda nemala na trávniku zostať suchá plsť. Na fotografiách je pozorovateľné poškodenie po plesni snežnej. Nepísali ste, aké hnojivo ste použili. Na jarný štart po vertikulácii používajte hnojivo s vysokým obsahom dusíka - je dobré, aby bol obsah dusíka v hnojive viac ako 20%. Ak je to možné, vyhnite sa používaniu poľnohospodárskych hnojív ako NPK, cererit a používajte trávnikové hnojivá s obsahom horčíka, železa a síry, ktoré Vám pomôžu udržať peknú sýtozelenú farbu. Ak by sa objavili nové fľaky, alebo by sa zväčšoval priemer starých fľakov, použite postrek Askon.

