Odborník radí: Akú trávnu zmes vybrať do zatrávňovacej dlažby?

Otázka:

Môžete mi poradiť ako zasiať trávnu zmes do zatrávňovacej dlažby? Ktorá je vhodná na dvor rodinného domu a kedy siať? Ďakujem, čitateľ Ladislav

Povrch príjazdovej cesty k domu spevnený zatrávňovacímí betónovými tvárnicami je pomerne lacné a efektné riešenie.

Odpoveď:

Postup pri siatí trávového osiva do zatrávňovacej dlažby je taký, že položené zatrávňovacie kocky vyplníte do 90 percent objemu zeminou, prípadne trávnikovým substrátom. Následne vysejete osivo do buniek zatrávňovacej dlažby a presypete vrstvou zeminy (najviac do 0,5 cm).

Po výseve je dôležité, aby bola plocha neustále vlhká asi 4 týždne, inak osivo pekne nevzíde.

Použiť môžte športovú zmes, ktorá lepšie znáša zaťažovanie.

TIP odborníka

Dnes sú na trhu dostupné už aj plastové zatrávňovacie rohože, ktoré majú vysokú nosnosť. Ich výhodou je, že sa v lete nerozpaľujú ako betón a nedochádza tak k vysušovaniu trávnika. V zapestovanom trávniku sú takmer neviditeľné, ale svoju funkciu si plnia.

Čítajte tiež:

