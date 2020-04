28. apríla 2020

Otázka:

Dobrý deň, vedeli by ste mi poradiť. Vysievali sme trávnik a do rána vyzeral ako dostrieľaný. Dážďovky sa poriadne činili a ostali po nich diery a kopčeky. Dá sa nejakým spôsobom obmedziť ich počet? Je vhodné nejaké hnojivo alebo postrek, ktorý by neublížil trávniku? Ďakujem

Odpoveď: