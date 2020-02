Odborník radí: Ceanot v nádobe a modrá bugenvilea

Otázka:

Prosím Vás je možné rastlinu Ceanothus X Delileanus ‘GLORIE DE VERSAILLES‘ pestovať v nádobe? A ešte by ma zaujímalo či existuje bugénvilea modrá? Na webe ponúkajú semená pod názvom B. spectabilis ‘WILD BONSAI‘ respektíve ‘UNIQUE BLUE‘. Ďakujem, Svetozár

Bugenvilea potrebuje oporu a slnečné umiestnenie.

Odpoveď:

Ceanot je možné na najteplejších a najchránenejších miestach pestovať celoročne vonku. Rastlina je mrazuvzdorná až do -15 stupňov Celzia. Pre istotu je vhodné ho pestovať v nádobe, ktorú na zimu prenesiete do chladnej svetlej miestnosti a na jar zas vyneste von. Je to podobné ako s oleandrom.

Čo sa modrej bugenviley týka, modrú som nikdy nevidel ani som o nej nepočul. Tieto zahraničné weby v mnohých prípadoch ponúkajú nereálne veci (rovnako ako fialové jahody). Vo väčšine prípadov Vám namiesto vytúženého osiva raritnej rastliny príde burina. Takže v tomto ohľade som veľmi skeptický a bral by som to ako klamlivú reklamu.

