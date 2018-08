Odborník určil strom so zaujímavými plodmi a poradí vám, ako si ho môžete dopestovať

Otázka:

Na prechádzke v novom parku za poliklinikou Šustekova v Bratislave som uvidel zaujímavý strom s plodmi. Chcel by som vedieť, ako sa volá, či sú semená jedlé pre zvieratá, vtáky a ak by som si chcel strom dopestovať na chalupe, či mám zasadiť celé plody alebo len tie maličké semienka.

Odpoveď:

Strom na priložených fotografiách je paulovnia plstnatá (Paulownia tomentosa) pochádzajúca z Číny. Pre svoj pôvod je vhodná na pestovanie v teplejších oblastiach. Pri silnejších mrazoch môžu hlavne mladé stromy namŕzať.

Paulovnia je rýchlo rastúca drevina, môže dosiahnuť výšku až 15 m. Pre svoj pekný habitus a nápadné fialové kvety, ktoré sa objavujú ešte pred vypučaním listov, sa často využíva ako okrasný solitér.

Tobolky ani semená v ich vnútri nemajú ako potrava pre zvieratá prakticky žiadny význam.

Paulovniu si môžete rozmnožiť okrídlenými semenami vysiatím vo februári do črepníka. Klíčivosť je variabilná od 10 do 80 percent. Semená vzchádzajú pomerne rýchlo.

Po zosilnení sa semenáčiky pikírujú samostatne do črepníkov a na jar po otužení vysádzajú do voľnej pôdy, kde rýchlo vyrastú až do metrovej výšky.

Na jeseň ich treba chrániť pred mrazom, na ktorý sú citlivé. Stačí, keď ich prikryjete vrstvou lístia, pričom nevadí, ak rastový vrchol namrzne.

Na jar v ďalšom roku, ak výhonok namrzol, ho zrežte pár centimetrov nad pôdou. Po opätovnom vypučaní vyberte najsilnejší a najkrajšie rastúci, z ktorého sa postupne vytvaruje kmeň.

Ak sa stane, že v zime opäť píliš namrzne, postup zopakujte.