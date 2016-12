Otázka:

Fazuľu som na 48 hodín dal do mrazničky, aby sa zničili zrniarky. Je takto upravená fazuľa vhodná na siatie?

Odpoveď:

Záleží na tom, akú mala vlhkosť a ako rýchlo bola zmrazená, resp. rozmrazená.

Odporúčam však jednoduchý test klíčivosti - zobrať 10 semienok, dať na vatu alebo do debničky so substrátom, polievať a nechať pár dní pri izbovej teplote. Či fazuľa vyklíči, sa ukáže do týždňa alebo 10 dní.