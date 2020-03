Paprike v skleníku sa už dlhodobo nedarí! Vieme prečo

včera

Otázka:

Chcel by som sa spýtať na pestovanie papriky v skleníku. Už 4 roky pestujem papriku PCR a stále sa mi nedarí. Paprika najprv pekne rastie, ale neskôr, keď už sa dá konzumovať, tak má také bordové pásy a niektorá je skrútená a nemá ani takú vôňu ani chuť, ako by mala mať. Polievam každý druhý deň ráno dažďovou vodou,pri sadení dávam pod koreň mykorízne huby a hnojím ju granulovaným hnojivom pod papriku. Pri vysokých teplotách skleník otváram. V zime do skleníka dávam sneh, keď je. V skleníku mám premnožené vošky, ktoré striekam. Môže to spôsobovať to krútenie? Na niektorých paprikách sú také hnedé hnilobné škvrny na koncoch. Zem mám zmiešanú 1:1 s kompostovou zeminou ťaženou z jazera.

Odpoveď: