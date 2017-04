Zdá sa vám cibuľa z obchodu tvrdá? Spýtali sme sa na názor odborníka

Otázka:

Tohtoročná cibuľa z obchodov (zakúpená v rôznych mestách a v rôznych obchodných reťazcoch) je vo všeobecnosti neobvykle tvrdá, pričom taká zostáva i dlho po nakrájaní najemno a tepelnej úprave (i hovädzie mäso zmäkne oveľa skôr). Tento jav sme zaznamenali i pri klasickej žltej cibuli, no i pri červenej. Čím je to spôsobené, a ako sa s tým dá úspešne vysporiadať? Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď:

Bolo mi povedané, že na Slovensku je jeden veľký pestovateľ cibule, ktorý robí cca 500 hektárov a zásobuje celé Slovensko. Môže to byť tým, že zvolil odrody, ktoré sú lepšie skladovateľné, ale tvrdšie v štruktúre. Môže to byť spôsobené aj technológiou pestovania – menej dusíka a viacej P a K. Príčinou môže byť tiež suchšie leto, kedy je štruktúra cibulí pevnejšia. Čo je za tým, neviem presne povedať, môže to byť hociktorý zo spomínaných faktorov ale tiež subjektívny pocit konzumenta.