Pivonky a ruže: Skvelá kombinácia do tradičnej záhrady

Je to kombinácia, ktorá je známa zo starších záhrad. Pri rekonštrukciách ľudia veľakrát všetky staré rastliny bez milosti nahradia novými. Pritom stačí, ak výsadbu doplníte nižšími trvalkami a pôdopokryvnými rastlinami. Záhon získa tvar i farby a z okukanej chudobnej výsadby vyčarujete novú a krajšiu.

Základ záhona tvorí pivonka bielokvetá ‘Veloutine’ (Paeonia lactiflora), ktorá dosahuje výšku a šírku 120 centimetrov. Kvitne uprostred jari krásnymi sýtoružovými kvetmi so žltým stredom. Voňavé kvety pivonky priťahujú včely a motýle a sú vhodné na rezanie do vázy. Pivonky nemajú rady presádzanie, preto dobre zvážte, či je ich premiestňovanie nevyhnutné. Ak ich predsa len presadíte, nasledujúcu sezónu vám pravdepodobne nezakvitnú. Ďalší tradičný kvet starých záhrad je nepochybne kosatec (Iris). Je to bezproblémová a odolná rastlina, ktorá na rovnakom stanovišti vydrží veľmi dlho. Kosatce výborne pôsobia v rôznofarebnej výsadbe. Kosatec bradatý (Iris barbata) má veľké množstvo farebných odrôd. Kvitne od apríla do mája. Zo vždyzelených drevín sme v záhone použili tuju západnú (Thuja occidentalis), ktorá dobre znáša rez a suchšie slnečné stanovište. Pri pravidelnom reze si zachová pekný hustý habitus a kompaktný tvar. Druhá časť výsadby je riešená ako ružový záhon. Ruža ‘Ebb Tide’ (Rosa) dorastá do výšky 90 centimetrov. Veľmi zaujímavé tmavofialové kvety majú výraznú vôňu. Anglická ruža z dielne Davida Austina ‘Golden Celebration’ má obrovské zlatožlté kvety, ktoré opakovane zaplavia tento ružový ker. Je to veľmi odolná a nenáročná odroda. Má prirodzene pekný guľovitý tvar. Aby výsadba nepôsobila neúplne, doplnená je pôdopokryvnými trvalkami. Veľmi pekná, husto kvitnúca trvalka je pakost krvavý (Geranium sanguineum). Výsadbu doplní svojimi jemnými bielymi kvetmi od mája do augusta. V podsadbe vytvára pôvabné vankúšiky. Pri pravidelnom odstraňovaní suchých častí bude rastlinka krásna dlho do jesene. Čistec vlnatý (Stachys byzantina) je pôdopokryvná trvalka s chlpatými listami pripomínajúcimi zajačie ušká. Spoľahlivo pokryje povrch pôdy a vytvorí pekný okraj záhona. Je vždyzelený a v lete kvitne ružovofialovými kvetmi.

Výsadbový plán:

1 Pivonka bielokvetá ‘Veloutine’ (Paeonia lactiflora)

2 Kosatec bradatý (Iris barbata)

3 Tuja západná (Thuja occidentalis)

4 Ruža ‘Golden Celebration’ (Rosa)

5 Pakost krvavý (Geranium sanguineum)

6 Čistec vlnatý (Stachys byzantina)

7 Ruža ‘Ebb Tide’ (Rosa)