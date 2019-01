Plánujeme záhradu: Záhon s pivonkou a vlčím bôbom

Základ záhonu tvoria pivonka ‘Pink’ (Paeonia suffruticosa) a pivonka ‘Yellow Crown’ (Paeonia suffruticosa). Po odkvitnutí pivoniek, sa môžete tešiť na kvety výraznej lupíny (Lupinus polyphyllus). Svojím vzrastom sa hodí najmä na pozadie nižších druhov, pričom jej kvety nezaniknú. Veľké klasy farebných kvetov sa objavujú na rastline od júna do júla. Dorastie do výšky až jeden a pol metra. Rastliny majú vysoký obsah alkaloidov, sú preto jedovaté. V júli vystrieda kvitnúcu lupínu ľaliovka. V tomto „dedinskom“ záhone nemôže chýbať. Kvitne od júla do septembra. Tieto večné rastliny odolajú miernemu suchu a vydržia aj pri vode. Sú preto ideálne pre začínajúcich záhradkárov. Jednotlivé kvety rýchlo odkvitajú a otvoria sa nové. Po opade kvetov stonky uschnú a jednoducho ich vytiahnete z rastliny. Ľaliovku rozmnožíte rozdelením trsu. Listy majú bledozelené a prevísajúce, po odkvitnutí pôsobia ako zelená výplň záhona. Listy však neodstraňujte,počkajte kým nezmrznú, aby sa rastlina mohla dobre pripraviť na zimu. Dostupných je množstvo odrôd, my sme použili klasickú odrodu ‘Babičkina a novšiu a nižšiu odrodu ‘Amadeus. Okraje záhona sme vyriešili okrasnými listami pestrých heucher (Heuchera) Správnym výberom odrôd dosiahnete krásnu pestrú výsadbu. My sme použili žiarivo zelenú odrodu ‘Electra’ v kombinácii s nenápadnejšou viacfarebnou heucherou ‘Delta Dawn’. Kvitnú drobnými nenápadnými kvietkami. Vhodné sú aj do nádob a spoločných výsadieb.

Zoznam rastlín:

1. Pivonka krovitá ‘Pink’ (Paeonia suffruticosa)

2. Pivonka krovitá ‘Yellow Crown’ (Paeonia suffruticosa)

3. Lupína (Lupinus polyphyllus)

4. Ľaliovka ‘Babičkina’ (Hemerocallis)

5. Ľaliovka ‘Amadeus’ (Hemerocallis)

6. Heuchera ‘Electra‘ (Heuchera)

7. Heuchera ‘Delta Dawn’ (Heuchera)