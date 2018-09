SERIÁL Navrhujeme záhradu: Chodníky z betónu či dreva? (6.časť)

Chodníky a spevnené plochy sú neoddeliteľná súčasť záhrady. Terasy pri dome, plochy okolo bazéna či ukryté posedenia v poraste sú obľúbené miesta pobytu vo vašom vonkajšom priestore. Chodníky uľahčia vstup do objektov, no zároveň usmernia váš pohyb po záhrade. Pri ich plánovaní dbajte na ich funkčnosť a estetiku. Konštrukciu spevnenej plochy podriaďte účelu, na ktorý bude používaná. Parkovacie plochy musia mať okrem iného omnoho vyššiu nosnosť ako úzke záhradné chodníčky určené na občasný pohyb osôb.

Trasovanie ciest

Premyslite si trasy, ktoré denne používate pri pohybe po pozemku. Nezabudnite na napojenie nedostavaných a plánovaných objektov. Spevnený chodník by mal okrem domu a bráničky spájať garáž, skleník, záhradný domček, bazén. Rozmyslite si, kde potrebujete plný pevný chodník a kde použijete nášľapné kamene. Priame krátke trasy prejdete pomerne rýchlo. Dlhšie kľukaté chodníky spomalia váš pohyb záhradou a pocitovo sa preto zdá byť väčšia. Pri navrhovaní trasy voľte kompromis medzi praktickosťou a estetikou. Trasu navrhnite tak, aby spájala zaujímavé miesta záhrady a poskytovala pekné pohľady. Ak chcete chodník využívať napríklad na prechod s fúrikom, bicyklom a podobne, vyhnite sa prudkým zákrutám.

Praktické tipy:

Priame vedenie chodníka stredom záhrady môže v záhrade pôsobiť nudne.

Ak trváte na priamej línii chodníka, neumiestňujte ju do stredu plochy. Umiestnite ju do tretiny. Miernym zaoblením trasu zjemníte.

Cikcakcové trasovanie rozdelí plochu na rôzne veľké plochy, pohyb po nich však môže byť náročný.

Napätie a spomalenie chodca dosiahnete zakrivením chodníčka alebo vložením malého posedenia kruhového tvaru, ktoré do kľukatého chodníčka dokonale zapadne.

Nadčasový betón alebo prírodné drevo?

Pri výbere materiálu treba brať do úvahy celkový vzhľad a štýl záhrady, aby materiál nepôsobil rušivo. K moderným stavbám ladia hladké betónové povrchy, ku klasickým chalúpkam zasa štrk alebo tehly. Vyberiete si?

Betón

Asi najbežnejší materiál na stavbu záhradných chodníkov je betónová dlažba. Vyrába sa v rôznych tvaroch i farebných vyhotoveniach a preto je vhodná do všetkých typov záhrad. Je cenovo dostupná a jej uloženie je pomerne jednoduché. Pri uložení „nasucho“ je možné dlažbu rozobrať. Liaty betón je nestárnuci materiál, avšak pri tvorbe chodníkov tohto druhu je veľmi dôležitá príprava podložia. Pri nesprávnom postupe takto vytvorený chodník alebo terasa rýchlo popraská.

Kameň

Kameň sa v záhradách používa od nepamäti. Ploché kamene sa ukladajú podobne ako betónová dlažba – do betónového lôžka alebo nasucho na pripravený podklad. Najčastejšie sa používajú ako šľapáky. Zapustené v trávniku vytvoria praktický chodníček na miesta, kde nepotrebujete súvislý vydláždený chodník. Kameň v podobe štrku je rovnako veľmi vhodný na vytvorenie pochôdznej plochy či parkovacieho miesta. Na tento účel je vhodný lámaný kameň, riečny štrk je oblý a pri chôdzi po ňom sa môžete zabárať. Štrkový chodník je finančne nenáročný, má prírodný vzhľad a jeho konštrukcia je veľmi jednoduchá. Vytvarujete ho bez problémov do najrôznejších tvarov. Je priepustný, takže nemusíte riešiť jeho dodatočné odvodnenie. Nevýhoda je zanášanie kamienkov do interiéru, preto nie je vhodný do bezprostrednej blízkosti domu.

Tehla

Výborný materiál na tvorbu chodníkov. Môžete použiť dlažobné tehly, ktoré sú priamo určené na tvorbu exteriérových povrchov alebo staré tehly z búračky, ktoré však musíte pred použitím očistiť a ošetriť proti nasiakavosti. Rôzne spôsoby uloženia ponúkajú rozdielny výsledný efekt.

Drevo

Najčastejšie sa používajú staré železničné podvaly. Použiť však možno i guľatinu uloženú na stojato tesne vedľa seba. Vytvoríte tým veľmi nevšedný záhradný chodníček. Samozrejme, jeho trvanlivosť závisí od spôsobu uloženia, druhu dreva a prístupu vody.