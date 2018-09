SERIÁL Navrhujeme záhradu: Ploty, múry a bránky (9.časť)

Plot slúži nielen na vymedzenie súkromného pozemku, ale i na rozčlenenie územia záhrady, zakrytie neželaných pohľadov, či ako ochrana pred hlukom. Podľa použitia preto vyberajte materiál na stavbu tak, aby vám vyhovel.

Múr alebo plot?

Potrebujete pevnú a spoľahlivú bariéru, alebo iba optické oddelenie od susedovej hriadky? Majitelia psov v tomto majú jasno. Dostatočne hlboké základy a dva metre vysoký plot.

Múr je masívna stavba z kameňa, tehál alebo prefabrikovaných dielcov s dostatočne silným základom. Hrúbka múru a hĺbka základu závisí od jeho výšky. Plot je jednoduchšia stavba s nosnými a nenosnými časťami. Môžu tvoriť úplnú pohľadovú bariéru alebo umožniť celkový či čiastočný pohľad.

Pri výbere výšky oplotenia a materiálu, berte do úvahy štýl domu a záhrady, mieru bezpečnosti a súkromia, ktorú má ohrada poskytnúť, a samozrejme i potrebné financie. Ľahšie drevené, pletivové či prútené konštrukcie nevyžadujú rozsiahle stavebné prípravy, no ich „nedobytnosť“ je o to menšia.

Monotónny jednoliaty plný plot síce zvýrazní pravidelný tvar záhrady, ale zároveň ju aj opticky zmenší. Najjednoduchší spôsob, ako sa tomu vyhnúť je striedanie materiálu, prípadne výšky oplotenia.

Materiály na múry a ploty

Kameň

Použiť sa môže takmer každý druh kameňa – pieskovec, bridlica, žula alebo vápenec. Stavia sa buď z lomového neopracovaného kameňa (ukladá sa do riadkov alebo nepravideľne) alebo z otesaného kameňa (ukladá sa do riadkov). Pri ukladaní sa snažte kamene umiestňovať tak, aby sa ich hmotnosť rovnomerne rozložila. Na stabilizáciu sa používajú väzbové kamene – mali by ísť naprieč múrikom. Múr sa spája maltou a škáry je potrebné vyhladiť. Ak múr má mať pohľadovú iba jednu stranu, použiť môžete betónové prefabrikáty a kamenný obklad.

Tehla

Existujú špeciálne plotové tehly, ktoré sú odolné proti vplyvom počasia. Vyrábajú sa v rôznych farbách, sú pevné, majú rovnaký rozmer a práca s nimi je jednoduchá. Lacnejší variant sú staré tehly, ktoré treba pred použitím očistiť a hotový múrik nakoniec ošetriť proti nasiakavosti. Práca je o niečo zložitejšia, pretože nemajú jednotné rozmery a ani farba nemusí byť vždy rovnaká. Tehla sa výborne kombinuje s kovovými i drevenými výplňami.

Betónové tvárnice

Ich veľká výhoda je farebná i tvarová rôznorodosť. Na trhu nájdete čoraz viac vzorov a rôznych imitácií tehál, kameňa či dreva. Stavba múru z betónových tvárnic je jednoduchá a rýchla, jednotlivé diely do seba dokonale zapadnú. Moderné tvárnice sú ako stavebnica. Podľa požadovanej výšky a tvaru vám predajca dodá potrebný počet plotových tvárnic.

Na ohradenie veľkých pozemkov sa často používajú pomerne lacné betónové ploty. Skladajú sa zo zabetónovaných stĺpikov a dielcov, ktoré zasuniete medzi stĺpy. Ich stavba je rýchla a jednoduchá. Dielce môžu byť rôzneho vyhotovenia – plné či priehľadné, imitácia dreva, kameňa a podobne.

Drevo

Na ploty sa používa tvrdé odolné drevo (dub, smrekovec, buk), ale aj napriek tomu je nutné ho pravidelne ošetrovať náterom ako ochranu pred vplyvmi počasia. Vytvoriť môžete priehľadné i nepriehľadné drevené konštrukcie. Najbežnejší je drevený latkový plot so zrezanými vrchmi, ukotvený na drevených stĺpoch. Drevo sa používa ako výplň kamenných i betónových plotov. Na pohľad čisto drevené ploty môžu mať kovové alebo betónové časti konštrukcie.

Kov

Najčastejšie je tvorený horizontálnymi a vertikálnymi stĺpikmi zakončenými hrotom. Obľúbené sú tiež rôzne okrasné prvky (kruhy, špirály, gule), ktoré zdobia kovový plot. Pospájaním kovaných polotovarov vytvoríte plot podľa vašich predstáv. Samozrejme, ak hľadáte niečo extra, oslovte umeleckého kováča.

Pletivo

Pomerne lacné a praktické sú pletivové ploty. Pletivo sa uchytáva na kovové alebo betónové stĺpiky ukotvenené v zemi. Pletivo sa vyrába v rôznych výškach a kvalitách a podľa toho sa odvíja i jeho cena.

Tip záhradkára

Namiesto betónovania nosných stĺpikov použite zemné skrutky. Stĺpiky zakončené veľkým závitom jednoducho zaskrutkujete do zeme. Použiť sa dajú i pri stavbe altánkov či prístreškov. Vyhnete sa prácnemu procesu miešania betónu.

Tip pre psíčkarov

Ak vás unavuje nekonečné navyšovanie existujúceho plota, zadovážte si elektrickú ohradu pre psy. Drôtom vymedzíte priestor, v ktorom sa môže pes pohybovať a malý prijímač na obojku psa upozorní, keď sa priblíži do zakázanej zóny. Ak signál nebude rešpektovať, nepríjemný, ale bezpečný elektrický výboj psa potrestá. Zviera si rýchlo zvykne, kam môže a kam nie.

Bránky a brány

Pri plánovaní bránky dobre zvážte jej umiestnenie vzhľadom na vstup do domu, vjazd do garáže či vnútorné členenie pozemku. Prispôsobte šírku bránky tak, aby bol prechod cez ňu pohodlný. Bránu zaveste na pevne ukotvené stĺpy, použite silné pánty a spoľahlivý zaisťovací systém, aby sa bránka samovoľne neotvárala.

