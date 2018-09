SERIÁL Navrhujeme záhradu: Terasu k domu a kompost do kúta (5.časť)

Dobre si premyslite, čo všetko od záhrady očakávate a akým spôsobom ju chcete využívať. Jednotlivé funkcie si zapisujte. Je lepšie zapísať si naozaj všetko, čo vám napadne. Ľahšie zo zoznamu uberiete ako vytvoríte novú plochu v zabehnutej záhrade. Medzi najzákladnejšie funkčné plochy záhrady môžeme zaradiť:

chodníky

príjazdová cesta do garáže

zabudovaný gril

posedenie

výbeh pre psa

kôlňa

skleník

trávnik

miesto na hry detí

jazierko

terasa

bazén

altánok

Nezabúdajte pritom na detaily, ako napríklad:

stojisko a zástena na kontajner

kompostovisko

osvetlenie

sušiak na prádlo

Priority prvé

Spísané funkcie záhrady zoraďte podľa priorít. Napríklad: bazén, terasa, gril, altánok. V tomto poradí ich potom načrtnite do plánu. Nejde ešte o presný projekt, iba o akúsi skicu, základné rozvrhnutie plôch. Vyskúšajte rôzne tvary a varianty. Snažte sa o čo najjednoduchšie línie, vyhýbajte sa vlnovkám s malými polomermi. Záhrada má pôsobiť jednotným dojmom, hneď na prvý pohľad má byť čitateľná a logicky viezť návštevníka celou plochou. Pri navrhovaní oblúkov a trvalkových ostrovčekov myslite i na to, aby sa záhrada pohodlne udržiavala. V zásade platí, že čím jednoduchšie tvary navrhnete, tým jednoduchšia údržba vás čaká.

Čo máte k dispozícii?​

Orientačné rozmery vybraných funkčných plôch:

chodník - pri dome minimálne 1 meter, v záhrade môže byť užší

terasa s posedením pre 6 osôb 6x3 m

záhradný domček 2x3 m

prístrešok pre auto 3x5 m

parkovacie miesto 2,5x4,5 m

státie na 2 kontajnery 1,5 x 0,8m

Ako na to

Do pripraveného podkladu so zakreslenými pôvodnými prvkami, prírodnými podmienkami a svetovými stranami postupne zakresľujte navrhované funkčné plochy. Použite priesvitný papier, aby ste mohli vytvoriť viacero návrhov. Nezabúdajte na mierku a minimálne rozmery spevnených plôch a stavieb.

Začnite terasou. Do pripraveného podkladu zaznačte polohu terasy. Praktické riešenie je umiestnenie terasy blízko domu. Ak je dom severne orientovaný, bude lepšie, ak posedenie umiestnite vzdialenejšie od domu. Výrazne tým predĺžite čas, kedy bude na plochu svietiť slnko. Ak v záhrade okrem trasy plánujete altánok, navrhnite ho v inej časti, mierne "ukrytý" za záhonom, či pod stromom. Vytvoríte tým ďalší spoločenský priestor, avšak s trochou súkromia. Záhradný domček umiestnite na dobre prístupné miesto. Nezabudnite na spevnený prístup. Jeho veľkosť určíte podľa toho, čo všetko sa má doň vmestiť. V dome bez garáže tam budete musieť uskladniť všetko záhradné náradie, nábytok, gril, hnojivá a postreky (nemali by byť v mraze).

Úzke a ťažko prístupné plochy nezatrávňujte. Zle sa udržiavajú, väčšinou sú tmavé a vlhké a trávniku sa v takomto prostredí aj tak nedarí. Použite nenáročné pôdopokryvné rastliny, ktoré niekoľkokrát ročne zastrihnete, alebo plochy jednoducho vysypte štrkom. Rovnako postupujte pri navrhovaní porastu na strmých svahoch.

Pohľadové body a priehľady

Hneď na začiatku plánovania si do podkladu zaznačte pekné pohľady do okolitej krajiny, aby ste ich nezakryli výsadbou alebo stavbami. Aj vnútri záhrady však môžete vytvoriť príjemné priehľady a body, ktoré upútajú pozornosť návštevníka už z diaľky a nabádajú ho, aby záhradu preskúmal podrobnejšie. Môže ísť o dômyselne umiestnenú lavičku, sochu či výrazný strom. Vizuálne prepojenia väčšinou vznikajú tam, kde sú jednotlivé prvky prepojené aj reálnymi líniami – chodníkmi. Efektné sú tiež okná v oplotení či živom plote, ktoré ponúkajú priehľad do ďalšej časti záhrady alebo do voľnej krajiny. Vytvoríte tak orámovaný obraz, ktorý sa neustále mení rovnako ako vaša záhrada. Doplňte priestor lavičkou na oddych a pokojné pozorovanie živého okolia.