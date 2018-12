Skvelý tip, ako vylepšiť miesto pre vášho miláčika

Ak má váš psík v záhrade búdu, priestor pred ňou je vhodné vydláždiť. Tam sa pohybuje najčastejšie, rád si do zeme schováva kostičky, robí v nej diery. Trávnik by preto nemal veľkú šancu prežiť a hlavne v daždivých dňoch by sa zmenil na blato. Použiť môžete staré tehly alebo napríklad zvyšky dlažby z terasy. Dôležité je, aby dlaždice mali protišmykovú úpravu a boli odolné proti mrazom.

Krok za krokom: Namiesto blata dlažba

Odstráňte vrstvu pôdy do hĺbky okolo 10 cm. Zeminu si odložte. Nasypte asi 3 cm piesku a pomocou dosky ho zarovnajte.