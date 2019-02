Tip na výsadbu: Modrobiely záhon s prilbicou

Namiesto pestrého ohňostroja farieb sme zvolili pokojnejšiu kombináciu s použitím dvoch farieb a ich odtieňov. Biela a modrá pôsobí spolu čisto a elegantne. Pivonka krovitá ‘Rocks Variety’ (Paeonia suffruticosa) je zaujímavá viacfarebnými kvetmi. Lupene sú biele, smerom do stredu kvetu prechádzajú do bordovej, kde kontrastujú so žltými tyčinkami. Dorastá do výšky dva metre a dariť sa jej bude v chránených polohách. Menšia pivonka krovitá ‘Hakuojisi’ (Paeonia suffruticosa) má biele kvety so žltým stredom. Bielu farbu zastupujú aj záhradné margarétky ‘Snow Lady’ (Leucanthemum maximum). Vyšľachtené boli z lúčnej margarétky a teda nevyžadujú žiadnu výnimočnú starostlivosť. Veselými bielymi kvetmi vás budú tieto skromné rastliny tešiť od mája do septembra. Skutočne dlhé obdobe kvitnutia robí z týchto naoko obyčajných rastlín ideálne záhonové kvety. Vysoká prilbica ‘Arensii’ (Aconitum carmichaeli) kvitne výraznými tmavomodrými kvetmi. Dariť sa jej bude v polotieni. Prilbica kvitne v jeseni, pričom kvety vydržia až do mrazov. Rastlina je však jedovatá, preto pri manipulácii s ňou majte rukavice. Stračonôžka ‘Summer Skies’ (Delphinium pacific) je taktiež vysoká záhonová rastlina. Kvitne od júna kompaktnými bledomodrými súkvetiami. Aby ste si zabezpečili jej opätovné kvitnutie v jeseni, nezabúdajte na pravidelné odstraňovanie odkvitnutých kvetov. Stračonôžka je dostupná vo viacerých farbách, a ich kombináciou dosiahnete zaujímavý farebný efekt. Pakost himalájsky (Geranium himalayense) je nenáročná trvalka dosahujúca výšku 20 až 40 centimetrov. Je vhodný do podrastu a do tieňa, pri dostatku vlahy znesie aj priame slnko. Kvitne od mája do júla, pomerne veľkými modrofialovými kvetmi. Zvonček (Campanula portenschlagiana) je vhodný najmä na vyvýšené skalky, suché múriky a všade tam, kde nebude prekážať jeho samovoľné rozširovanie. Kvitne veľmi husto nádhernými modrými kvetmi. Ak ho po odkvitnutí zostrihnete, vytvorí opäť násadu kvetov. Astra alpínska (Aster alpinus) je obľúbená záhonová trvalka. Jej nápadné modré kvety so žltým stredom sú vhodné na rezanie do vázy. Nízky vzrast ju predurčuje na použitie do skaliek a na okraje záhonov. Kvitne od júna do júla.

Výsadbový plán:

1 Pivonka krovitá ‘Rocks Variety’ (Paeonia suffruticosa)

2 Pivonka krovitá ‘Hakuojisi’ (Paeonia suffruticosa)

3 Margarétka ‘Snow Lady’ (Leucanthemum maximum)

4 Prilbica ‘Arensii’ (Aconitum carmichaeli)

5 Stračonôžka ‘Summer Skies’ (Delphinium pacific)

6 Pakost himalájsky (Geranium himalayense)

7 Zvonček (Campanula portenschlagiana)

8 Astra alpínska (Aster alpinus)