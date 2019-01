V Dánskom štýle: Hygge záhrada

Naša skromná záhradka s rozlohou 103 štvorcových metrov ponúka príjemný oddych v objatí zelených záhonov, vodnej plochy a mihotavého svetla horiacich polienok. Všetko, čo potrebujete na dokonalý relax.

Komplikovaná jednoduchosť

Isto ste si všimli, že vyriešiť malý priestor prakticky, jednoducho a zároveň útulne mnohokrát vyžaduje oveľa viac času ako vyriešiť veľkú plochu s dostatkom priestoru. Chceli sme záhradu, ktorá rozšíri obytný priestor domu počas celého roku: v lete prakticky – otvorením veľkých posuvných dvier, v zime pohľadom von cez „sklenenú stenu“. Aby bola záhrada funkčná aj estetická, treba plochu veľmi citlivo rozvrhnúť s prihliadnutím na jej neveľké rozmery.

Bez trávnika

V priestoroch, ako je tento, by trávnik narobil viac škody ako osohu. Záhrada je zo všetkých strán uzavretá, slnka sa tu dostane málo. Navyše, malé plochy sa kosia omnoho ťažšie než veľké trávniky. Preto sme navrhli spevnené plochy využívané na relax a záhony zostavené z tieňomilných rastlín, ktoré plochu dokonale „objímu“. Takto zostavená záhrada bude vyzerať dobre i bez každotýždňovej otročiny s kosačkou, najmä ak použijete nenáročné domáce dreviny a trvalky znášajúce tieň.

Jednoduchá skladba druhov

Moderné záhrady sa často vyznačujú jednoduchou skladbou rastlín. Tak pôsobia kompaktne a štýlovo. Starostlivosť o takúto záhradu je nenáročná, keďže nároky jednotlivých rastlín sú rovnaké.

Osvetlenie

Tak ako v interiéri, i vo vonkajších priestoroch je kľúčovým prvkom „hygge“. Premyslené rozmiestnenie svietidiel, bodové svetlá či osvetlenie fasády výrazne zvyšujú pocit pohody po zotmení. Nezanedbateľné sú i doplnkové zdroje svetla ako svetelné reťaze, rôzne menšie i solárne svetielka a, samozrejme, klasické voskové sviečky – v rôznych lampášoch a svietnikoch rozmiestnené v záhrade. Pri inštalácii sa presvedčte, že ide o výrobok určený do exteriéru a má tomu prislúchajúce krytie. Pri sviečkach buďte zvlášť opatrní a nenechávajte lampáše bez dozoru.

Oheň

Nielen horiace sviečky, ale i plápolajúci oheň a praskanie dreva neodškriepiteľne patria k hygge. Ohnisko je umiestnené v zadnej časti záhrady, aby sme zabránili prúdeniu dymu dovnútra domu. Nachádza sa presne oproti východu, preto vytvára príjemnú kulisu vnímanú z obývačky a zároveň dovoľuje kontrolovať oheň zvnútra. Priestor okolo ohniska lemuje kamenný múrik, ktorý umocňuje pocit súkromia.

Pokojná voda

Jednoduchá plytká nádrž ozvláštňuje priestor, jej hladina zrkadlí svetlo sviečok a vnáša do záhrady pokoj. Malým vodným prvkom nemôžete nič pokaziť. Či už ide o vodomet, alebo o napájadlo pre vtáky, vždy bude zaručene pútať pozornosť. Počítajte však s tým, že malý objem vody nedovoľuje chovať v nádrži ryby či pestovať rastliny.

Funkčné i praktické

Záhradný domček ľudia zväčša umiestnia do kúta na koniec záhrady. My sme však použili jeho moderný tvar na optické i praktické rozčlenenie záhrady. Strieška pred domčekom tvorí prechod do zadnej časti s ohniskom a samotný domček zakrýva kompostér a dreváreň. Praktické, však? I v malej záhradke treba myslieť na funkčné detaily. Tento „prevádzkový kút“ oddeľuje od posedenia múrik a živý plot z hrabu.

Doplnky a atrakcie

Aby záhrada bola dokonale „hygge“, pridali sme hojdacie kreslo na konštrukciu domčeka. Poloha v strede umožňuje pozorovanie celej záhrady z jedného bodu – či už chcete pozorovať vodnú hladinu, alebo počuť praskajúci oheň. Zimné dni poteší kŕmidlo pre vtáky umiestnené v záhone pred oknom. Nezabudnite, že ich treba začať prikrmovať už na jeseň, aby si na kŕmidlo zvykli. Usaďte sa do kresla a užite si živé „vysielanie“ zo záhrady. Ak budete trpezliví, isto priletia i také druhy, ktoré ste doteraz nepoznali.

Pohľad zhora

Keďže v hygge sú dôležité i pohľady zvnútra do záhrady, na domček navrhujeme extenzívnu zelenú strechu, ktorá upúta najmä pri pohľade z druhého podlažia domu. Namiesto plechovej či šindľovej krytiny uvidíte rozkvitnuté rozchodníky a okrasné trávy. Navyše, zelené strechy sú ekologické, zadržiavajú vodu a ochladzujú prostredie. Nevyžadujú takmer žiadnu údržbu a dokonca vo väčšine prípadov ani závlahu. Vystačia si s minimom strešného substrátu a dajú sa použiť i na šikmé plochy.

Dlažba

V záhrade sme použili viacero druhov spevnených povrchov. V nadväznosti na dom a okolo vodnej nádrže sú použité betónové platne s rozmermi 40 x 80 cm a uloženie je nepravidelné s medzerami širokými 5 centimetrov. Veľkosť medzier pri uložení nasucho umožňuje pestovanie drobných pôdopokryvných rastlín ako mach alebo machovička. Dlažba tak nebude pôsobiť príliš umelo a dovolí dažďovej vode prirodzene vsiaknuť do zeme. V blízkosti domčeka pod strieškou sa použila dlažba z drevených guľatín – moderný, prírodný variant ladiaci s domčekom. Miesto okolo ohniska je vysypané lámaným štrkom. Jednoduché riešenie do moderných i klasických záhrad. Povrch prepúšťa vodu, ľahko sa udržiava a jeho konštrukcia je v porovnaní s inými riešeniami oveľa lacnejšia. Má však jednu drobnú nevýhodu – kamienky sa chodením roznášajú, preto je lepšie navrhovať tieto plochy ďalej od vstupu do domu.

