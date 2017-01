5 tipov na praktické využitie pančuchových nohavíc v zahrade

Skladovanie cibule

Cibuľa vydrží dlho čerstvá, ak ju v komore zavesíte do skrine či na poličku v nylonovom obale. Tento materiál je priedušný, takže sa cibuľa nebude kaziť. Hlavičky postupne vkladajte do sáry zo starých pančuchových nohavíc a nad každou urobte uzol. Takto zaviažte všetky cibule, ktoré máte pripravené na uskladnenie. Zvyšok pančucháčov potom odstrihnite. Cibuľový vrkoč zaveste na chladné suché miesto. Keď budete potrebovať cibuľu do jedla, jednoducho ju odspodu odstrihnite.

Opora pre rastliny

Doprajte kvetinám, paradajkám, fazuli či mladým stromčekom oporu, akú si zaslúžia. Priviažte ich k bambusovým alebo dreveným tyčkám, prúžkami nastrihanými zo starých pančucháčov. Nylon je pružný, takže na rozdiel od bežného povrazu nebude rastliny škrtiť, keď vyrastú.

Filter do kvetináčov

Keď budete najbližšie presádzať izbové kvety, dajte na dno každého črepníka kus nylonu zo starých pančucháčov. Poslúži ako filter, cez ktorý odtečie prebytočná voda, ale zemina zostane v nádobe.

Mydlo do záhrady

Ponúkame vám dva úsporné tipy naraz: odkladajte zvyšky mydla a potom ich dajte do odstrihnutého chodidla zo starých pančuchových nohavíc. Pančuchu zaviažte a zaveste k vodorovnej batérii, ktorú používate pri vonkajších prácach. Keď sa budete vracať zo záhrady alebo dokončíte opravu sekačky, umyjete si ruky priamo na dvore a nezamažete cestou do kúpeľne všetky kľučky tak ako doteraz.

Sieťka na cibuľky

Nepotrebné pančuchové nohavice vám skvele poslúžia, keď budete chcieť uložiť tulipánové či narcisové cibuľky na zimu, pretože umožňujú voľné prúdenie vzduchu, takže cibuľky nezhnijú a nesplesnivejú. Zo starých pančucháčov odstrihnite sáru, nasypte do nej cibuľky a na konci zaviažte. Krycou páskou potom prilepte na každý balíček ceduľku s informáciou, čo sa v ňom skrýva. Cibuľky zaveste na chladné suché miesto. Na jar ich môžete bez obáv znova zasadiť.