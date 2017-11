5 tipov na spomienkové rastliny, ktoré na hroboch vydržia až do zimy

Gaultéria ležatá

Tento nízky ker so stále zelenými listami ponúka na jeseň krásne bobule jasne červenej farby. Práve bobule pôsobia veľmi dekoratívne a dokážu pretrvať až do konca zimy. Aby sa rastlinke darilo potrebuje však stále vlhký a kyslý substrát. Ako spomienková rastlinka si vystačí aj samostatne. Stačí ak črepník s ňou vložíte do prúteného košíka či iným spôsobom prekryjete, aby pôsobila dekoratívnejšie.

Chryzantéma

Asi najtypickejšia dušičková kvetinka, ktorú bežne v tomto období kúpite v hypermarketoch. Ponúkajú sa rôzne druhy v množstve farieb. Mrazuvzdornosť rastlín sa však líši podľa odrody. Väčšina vydrží len do prvých mrazov, ale drobnokveté chryzantémy zvládnu teploty asi do -1 až -3 °C.

Vresy

Dobrou voľbou sú určite aj vresy, ktorých ponuka je naozaj pestrá. Sú plne mrazuvzdorné, ale treba si dať pozor, pretože veľa rastliniek sa predáva už umelo nafarbených a tie odolávajú mrazu veľmi ťažko. Taktiež pri pestovaní v nádobách treba myslieť na ochranu koreňového balu pred mrazmi. Črepníky môžete napríklad obaliť bublinkovou fóliou. Vresy sú vhodné aj ako výsadba na hroby. Na starostlivosť nie sú náročné. Majú však radi kyslé pôdy.

Cezmína

Okrasný ker, ktorý má krásne vždyzelené dekoratívne listy, ktoré sú však zakončené ostňami.

Vyšľachtilo sa mnoho odrôd, ktorých listy majú odlišné sfarbenia či tvary. Cezmína má tiež výrazné červené plody. Je to však dvojdomá rastlina, preto je potrebné mať samčiu aj samičiu rastlinku.

Skímia japonská

Nízky stále zelený ker s kožovitými listami, ktorý kvitne bielymi kvetmi a má dekoratívne červené plody. Je mrazuvzdorná avšak prvé roky po výsadbe je dobré ju pred mrazmi chrániť. Taktiež potrebuje kyslý substrát.