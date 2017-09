Osvieženie vo vode bez chlóru: Vytvorte si kúpacie jazierko

Kúpacie jazierko

Predpokladom na vybudovanie jazierka s možnosťou kúpania je plocha 70 až 100 štvorcových metrov (vrátane najbližšieho okolia a čistiacej filtračnej zóny jazierka).

Aby sa v jazierku dalo plávať, malo by mať 40 – 60 percent celkovej plochy hĺbku 100 až 250 centimetrov. Husto porastená filtračná a regeneračná zóna by mala zaberať asi 50 až 60 percent vodnej plochy. Čím je rozloha hladiny väčšia, tým lepšia je kvalita vody. Uvážlivo zvolený porast filtračnej zóny môže zabezpečiť pomerne čistú vodu.

Prietok touto zónou však musí byť veľmi pomalý a zároveň nepretržitý. Dôležité je kvalitné prečerpávacie zariadenie. Do čerpadlového okruhu s výtokom a prítokom by mal byť zapojený aj odsávač nečistôt z hladiny (skimer). Kvalitu vody v regeneračnej oblasti môže zlepšiť viackomorové filtračné zariadenie umiestnené mimo jazierka, alebo prirodzené čistenie vody v prúdiacom potôčiku.

Umiestnenie jazierka

V regeneračnej zóne musí byť dno jazierka bez substrátu a rastliny musia byť vysadené v košoch. Jazierko s možnosťou kúpania by malo byť v závetrí. Koruny listnatých stromov by mali byť vzdialené najmenej 10 metrov od brehu, aby v jeseni na hladinu nenapadalo veľa lístia. Už v etape plánovania by ste mali myslieť na prístupové chodníky, lávky a na pohodlný vstup do vody.

Údržba a čistenie

Odporúčame, aby ste na úpravu vody nepoužívali bežné chemické prostriedky. Postačí nevyhnutná údržba spočívajúca v pravidelnom čistení a výlove nánosov, a pred kúpaním sa dôkladne osprchujte.

Do vody by sa nemali dostať žiadne opaľovacie oleje ani ochranné krémy či iné kozmetické prostriedky na regeneráciu pokožky, pretože tuky z krémov sa z vody odstraňujú veľmi ťažko. Filtračné zariadenie by malo byť v prevádzke nepretržite, ale najmä v čase, keď sa jazierko využíva na kúpanie.