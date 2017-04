Čo všetko ovplyvňuje trvanlivosť rezaných kvetín?

Ak potrebujete väčšie množstvo kvetov, zoberte si so sebou do záhrady nádobu s vodou a odrezané kvety do nej hneď vkladajte.Autor: Profimedia.sk

Tešíte sa z pestrých rozkvitnutých kvetín na záhonoch v záhrade? Preneste si trochu z tej krásy aj do bytu. Rezané kvetiny majú na rozdiel od črepníkových nevýhodu, že po určitom čase – niekoľkých dňoch alebo týždňoch – vädnú a odkvitajú.

Druhy vhodné na rezanie, ako napríklad niektoré tulipány, narcisy, mečíky či georgíny, by ste mali pestovať, ak máte na to dostatok miesta, na záhonoch v úžitkovej časti záhrady alebo v časti oddelenej od ostatných dekoratívnych záhonov hoci živým plotom. Niektoré totiž nepôsobia veľmi esteticky, napríklad mečíky vyžadujú oporu, lebo vietor môže zvaliť súkvetia. Tie sú potom krivé, do vázy ťažko použiteľné. Pri výbere jednotlivých druhov vhodných na rezanie sa zamerajte hlavne na vyššie odrody, ktoré vám poskytnú viac možnosti pri aranžovaní.

Správny čas rezania

V podstatnej miere ovplyvňuje trvanlivosť kvetín. Treba vedieť, ktoré sa režú v štádiu púčikov a ktoré úplne rozkvitnuté, lebo ich púčiky by sa vo váze nerozvinuli. Kvetiny zásadne režte vtedy, keď nie je príliš silné slnečné žiarenie a vysoká teplota. Stonky majú byť nasýtené vodou. To býva v skorých ranných hodinách, preto najvhodnejší čas na rezanie je ráno. Používajte na to ostrý nôž alebo záhradnícke nožnice. Pri drevnatých stonkách, ako majú chryzantémy, orgován, ruže, režte stonky šikmým rezom. Najspodnejšie listy čo najskôr odstráňte a kvetiny hneď vložte do vody.

Kvalita vody

Neosvedčuje sa studená voda z vodovodu, lebo obsahuje veľa vzduchu. Vhodnejšia je teplejšia voda, 30 – 40 C, ktorá obsahuje podstatne menej kyslíka a konce stoniek ju rýchlejšie prijímajú. Výhodné je odrezávať konce stoniek pod vodou, lebo v mieste rezania pritom nevznikajú vzduchové bubliny a neobmedzuje sa príjem vody rastlinou. Veľmi priaznivo na to reagujú letničky, napríklad papuľky, astrovky, hrachory, klinčeky i aksamietnice.

Odstránenie prebytočných listov

Okrem správneho času rezania a okamžitého ďalšieho ošetrenia rezaných kvetín môžete uplatniť niektoré ďalšie opatrenia na predĺženie ich trvanlivosti. V prvom rade odstráňte z rastlín prebytočné listy, ktoré sú najväčší spotrebitelia vody. Zapamätajte si, že pri všetkých rezaných kvetinách treba odstrániť listy až do výšky vkladania do vody vo váze. Vo váze listy rýchlejšie hnijú, pričom do vody vylučujú jedovaté látky, ktoré veľmi znižujú trvanlivosť kvetín.

Naša rada: Čím je teplota v miestnosti, kde sú kvetiny umiestnené, vyššia, tým viac vody potrebujú. Ak máte možnosť, aspoň na noc ich preneste do chladnejších priestorov.

Prítomnosť etylénu

Všetky rezané kvety treba chrániť pred etylénom. Vylučuje ho najmä zrelé ovocie, ale aj zelenina, huby či konáriky s bobuľami. Snažte sa preto, aby kvetiny a plody nikdy neboli v jednej miestnosti. Aj cigaretový dym obsahuje etylén. Citlivo naň reagujú klinčeky, chryzantémy, papuľky, ruže a cínie.

Prípravky na predĺženie trvanlivosti

V obchodnej sieti je ich niekoľko druhov. Hlavná zložka týchto práškovitých prípravkov sú výživné látky. Okrem nich obsahujú dezinfekčné prísady zabraňujúce alebo brzdiace rozmnožovanie škodlivých mikroorganizmov vo vode. Tým sa dosiahne, že na stonkách sa tak rýchlo nevytvára slizovitá vrstva, voda sa tak rýchlo nekazí a netreba ju každý deň vymieňať.

Acylpyrin je liekom aj pre vaše kvety. Vyskúšajte!

Viete, že...

... narcisy prvých 24 hodín vylučujú zo stoniek jedovaté látky, ktoré spôsobujú predčasné vädnutie iných kvetín? Do zmiešaných kytíc ich preto používame až po tomto čase. Ich stonky sa neskracujú.

... ak nechcete, aby sa tulipány v noci vyťahovali, zabaľte ich do papiera, vložte do vázy a uložte na chladnejšom mieste.

... konce drevnatých stoniek rezaných kvetín treba naklepať kladivkom, aby sa zvýšila nasávacia plocha pre vodu?

... kvetiny s „roniacimi“ stonkami treba ponoriť na niekoľko sekúnd do horúcej vody? Vytekajúca šťava tak neupchá vodivé pletivá.

... vyhýbať sa treba spoločnému umiestneniu konvaliniek a fialiek, tulipánov a nezábudiek, narcisov a tulipánov do jednej vázy?