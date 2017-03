Máte poslednú šancu kúpiť si živý vianočný stromček. Viete, ako ho vybrať aby dlho vydržal?

Vianočné stromčeky ponúkajú reťazce všetkých hobbymarketov. Rovnako si ich môžete zakúpiť pred väčšinou hypermarketov. Stromčeky z domácej produkcie predávajú aj lesníci a niekoľko súkromných plantáží. Na trhu sú rôzne druhy s ihličím, ktoré prevonia váš byt, a tak skoro neopadne (jedľa Nordmannova – kaukazská, balzamová, smrek pichľavý). Kupujte stromčeky predávané vonku. Tie z vykurovaných priestorov vydržia omnoho kratšie.

Vyskúšajte pevnosť ihličia

Pri výbere si dajte záležať. Dobrou kúpou si zabezpečíte krásny stromček do konca vianočných sviatkov. Dôležitá je čerstvosť. Uchopte konárik do dlane a jemne potiahnite tak, aby vám ihličie prekĺzlo medzi prstami. Po takejto skúške by mali zostať všetky ihlice na konári. So stromčekom môžete jemne zatriasť alebo ho uchopte približne v strede kmeňa a jemne ním klepnite o zem. Aj pri týchto skúškach by mali zostať zelené ihlice na svojom mieste. Môže sa stať, že opadne niekoľko hnedých minuloročných, ale to je v poriadku. Konáre by mali byť ohybné a pružné, stromček voňavý a sviežo zelený.

Dostatok vody a ďalej od radiátora

Po prinesení domov ho najskôr postupne prispôsobte vyššej teplote v miestnosti. Je dobré kúpiť ho v predstihu a na niekoľko dní umiestniť v nevykurovanej miestnosti alebo garáži postavený vo vedre s vodou. Hoci to už teraz nestihnete, aspoň si zabezpečte stojan s nádržkou na vodu. Zo spodnej časti kmeňa odrežte dva až tri centimetre, čím obnovíte rez a stromček tak dokáže lepšie prijímať vlahu. Ak je to možné, neumiestňujte ho k radiátoru, neprekurujte miestnosť a pravidelne dolievajte vodu. Hlavne v prvých dňoch jej stromček príjme pomerne veľa.

Praktická pomôcka

Stromček si dajte zabaliť do špeciálnej sieťky. Jednoduchšie ho prenesiete a konáre zároveň ochránite pred zlomením.

Vianočný stromček v črepníku? Prečo nie

Pri kúpe stromčeka v nádobe platia rovnaké pravidlá ako pri rezanom. Nutné je prispôsobiť ho zmene teploty. Dôležitá je tiež zálievka. Koreňový bal nesmie vyschnúť. Stromčeku prospeje pravidelné rosenie. Ak ho po Vianociach plánujete vysadiť do záhrady, nemal by byť v teple bytu dlhšie ako desať dní. Optimálne sú dokonca iba tri až štyri dni. Pred vynesením von a výsadbou, ho opäť postupne pripravujte na nižšie teploty v miestnosti bez kúrenia alebo v garáži. Neskôr stromček vyneste napríklad na terasu, obaľte črepník jutovinou, aby ste korene chránili pred mrazom a počkajte, kým pôda rozmrzne a bude vhodná na výsadbu. Samozrejme nezabudnite pravidelne zalievať.