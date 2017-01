Na návšteve u čitateľov: Záhrada plná rozmanitosti

Aj keď vonku celý týždeň fúkal silný novembrový vietor a z korún stromov každý deň padalo viac a viac lístia, zastihli sme túto záhradu ešte v opojnej jesennej atmosfére. V časoch, keď sa malé pozemky od seba dôkladne oddeľujú, priam separujú, mi táto záhrada pripadala ako z rozprávkového príbehu. Zeleň, ktorá rastie ešte pred plotom, plynulo prechádza do záhrady. Vlastne, je to naopak. Výsadba v záhrade pokračuje až na ulicu. Majitelia to poňali veľmi otvorene a aj keď tam latkový plot pôvodne plánovali, zistili, že pohľad na deti sediace na múriku je omnoho príjemnejší. Rozhodli sa nekaziť im radosť. Neveríte? Pozrite si lepšie fotografiu, to čo vidíte je plot suseda, ktorý je až za cestou. Podobne vyriešili aj plot na opačnej strane pozemku, nahradili ho gabionmi, ktoré nie sú celkom vyplnené. Aby splynuli so zeleňou, sú tam vysadené skalničky a popínavé druhy, ktoré o par rokov úplne zakryjú pletivo aj kamene.

Jednoduchosť na úvod

Pred domom je výsadba veľmi jednoduchá. Trávnik, zopár ozdobných tráv, tvarované krušpány a nad všetkým dominujú tri ambrovníky. Popri dome je šľapákový chodník z jednej strany lemovaný živým plotom z tisov. Z druhej strany rastie ​borovica obkolesená nižšími trávami, ​bergéniami, pôdopokryvným ​skalníkom a rôznymi odrodami hortenzií​, ktoré svoju farbu nestrácajú ani v tomto období. Domáca pani sa nimi​ môže kochať priamo z okna kuchyne.

Viac fotografií a celú reportáž nájdete vo februárovom čísle časopisu Záhradkár, práve v predaji.