Navštívte motýliu záhradu v neďalekej Viedni

V zimnom období sa len málokomu chce tráviť dlhé hodiny prechádzkami v prírode. Oblečení v hrubých kabátoch vybehnete do práce a do obchodu a už bežíte domov. Ak aj vy spomínate na horúce leto a neviete sa už dočkať prechádzky v ľahkej košeli či tričku, zamierte do Viedne!